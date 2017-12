Galerii: kümme suurimat moetrendi, mida 2018. aastalt oodata

Baretid - aruka väljanägemisega baretid on jälle moes. Peale selle, et kuulsad naised on hakanud rohkem barette kandma, on ka Pinterestis baretipiltide salvestuste populaarsus tõusnud 269 protsenti.

Logomaania - mida julgem, seda uhkem. Pinteresti andmetel on brändilogode salvestuste arv tõusnud 203 protsenti.

Kaunistustega kingad - edevad jalanõud jõuavad uuel aastal iga moelinna tänavale. Eriti sellised kingad, mis on kaunistatud pärlite, julgete pannalde ja neetidega.

Läbipaistvad sokid - kui sel aastal tegid ilma rohkem võrksukad, siis nüüd on mood suunda muutnud ja rohkem kantakse madalaid läbiapistvaid sokke. Sobivad need nii kontsakingade, tenniste kui sandaalidega. Pinterestis on läbipaistvate sokkide salvestamine tõusnud 72 protsenti.

Hiigelsuured kõrvarõngad - pane väikesed kõrvarõngad mõneks ajaks kõrvale, sest nüüd on hinnas hoopis ülisuured rõngad, struktuursed metallkõrvarõngad ja pirakad tutid. Pinterestis on statement-kõrvarõngaste salvestamine tõusnud 947 protsenti.

Lõhikud - uuel aastal on moes lõhikseelikud, lõhikutega tuunikad ja midikleidid, aga ka lõhikutega püksid, mille alt nahk välgub.

Lakknahk, lutsiit, PVC - tuleva aasta moelavadel oli korduvalt näha erinevaid plastmaterjale, nii läikivat lakknahka kui läbipaistvat lutsiiti. Kevadel saab näha palju huvitavast materjalist jalatseid ja mantleid.

Pikk kihiline riietus - kihiline riietus on meie kliimas kevaditi vältimatu, kuid sel aastal saab seda teha väga trendikalt. Kanna rahuga põlvini kampsuneid, jakke, kimonot või mis iganes pikka pealisrõivast.

Laiad sääred - skinny-teksade aeg hakkab läbi saama, sest naiste huvi on pööratud hoopis avarama lõikega pükste poole, olenemata materjalist.

Klassikalised sinised teksapüksid - teksapükste moes on mindud tagasi juurte juurde. Uuel aastal huvitavad naisi täiesti tavalised, pigem kõrge pihaosaga 100 protsenti puuvillast sinised teksapüksid.

Allikas: Marie Claire