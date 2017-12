Aus ülevaade: mida mehelt saadud jõulukink tegelikult tähendab?

Piletid mõnele tema lemmiktegevusele

Olgu selleks kontsert või mäng – kui ta kingib sulle pääsmed mõnele enda hobile, tahab ta, et sa tema asjadest rohkem osa saaks. Mehed usuvad tihti, et kui sa pole nende lemmiktegevustega kursis, siis üks pilk tema ellu muudab seda. Selleks ka need piletid.

Seksikas pesu

Selle mehe kirg oled sina. Ta näeb sind magamistoa jumalannana. Kirg on tema jaoks suhtest väga suur osa. Ta võib olla seda tüüpi mees, kes sind jalust rabab. Tema eesmärk on sind magamistoas veelgi julgustada.

Triikraud, blender või mõni muu kodumasin

Kui sa seda soovisid, siis on kõik okei. Kuid kui tal oleks pisutki fantaasiat, oleks ta sinna kõrvale poetanud ka midagi romantilist. Igal juhul näeb ta sind vastutamas majapidamistööde eest. Kui olete pikaajalises suhtes, siis sellised kingid võivad viidata igavusele. Midagi peab muutuma.

Odav (mänguline) ehe

Kui eelarvega pole priisata, siis minnakse tihti soodsate ehete rada. See näitab, et ta näeb teie suhet positiivse ja lustlikuna. Ta armastab sinu õrnemat poolt ja soovib sind hellitada nii palju kui suudab. Tõenäoliselt on selline mees ka lõbus, stressivaba ja võrdne kaaslane.

Šokolaad

Kui see pole just superluksuslik šokolaad, siis pole tal vist aimugi, mis sulle meeldiks, kirjutab The Sun. Lisaks kõneleb see pühendumise puudumisest. Muidugi, kes ei armastaks magusat? Kingime seda ju sõpradele kõikvõimalike tähtpäevade puhul. Ole kindel, et ta ei pea sind üheks neist.