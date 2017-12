Donald, Hillary ja Bernie olid tänavu äärmiselt ebapopulaarsed lapsenimed

Elle vahendab, et beebinimede portaalide põhjal ei olnud 2017 Donaldi nimele hea aasta. Veelgi halvemini läks Hillary nimel, kuid väga populaarseks osutus hoopis Melania, millest on saanud trendikas tüdrukute nimi.

Nameberry andmetel suurenes küll lapsevanemate huvi Donaldi nime vastu 2016. aasta novembris, kui Trump presidendiks sai, kuid pärast seda on huvi järjest langenud samale tasemele, mis see oli 2015. aasta jaanuaris. 2016. aastal pandi USAs Donald nimeks vaid 621 lapsele ning juba siis oli selle nime populaarsus langenud sajandi madalamale tasemele. Kõige rohkem Donaldi nimelisi lapsukesi sündis 1930ndatel aastatel.

Nameberry kaaslooja Pamela Redmond Satrani selgitusel on raske leida tänapäeval inimesi, kes tahaks oma lapsele Donald nimeks panna, kui presidendi fännid välja arvata. «See nimi on sama aegunud kui näiteks Shirley,» nentis ta. «Ma oletan, et see hingitseb veel vaid perenimena, beebile pannakse see nimeks pigem isa või vanaisa Donaldi austuseks.»

Babycenter uuris täpsemalt järgi, et Donaldi nimi on tänavu populaarsust kaotanud 9 protsenti. Teistel Donald Trumpi pereliikmete nimedel on läinud palju paremini. Näiteks Barron on hoopis tõusnud 7 protsenti, Eric 9 protsenti, Don (Donald Jr. hüüdnimi) 37 protsenti, Ivanka 2 protsenti, Jared (nagu Jared Kushner) 17 protsenti. Tiffany populaarsus on langenud 4 protsenti. Kõige edukam on aga Melania, tema nime populaarsus on tänavu tõusnud koguni 51 protsenti.

Kuigi Hillary nime populaarsus tõusis 2016. aastal 142 protsenti, langes see tänavu jällegi 151 protsenti. Bernie nime populaarsus langes samuti palju, 96 protsenti.