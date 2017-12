Mis muutub suhtes pärast seda, kui üksteisele armastust avaldate?

1. Teie ootused kasvavad

Ootused on muidugi esimesest hetkest, mil taipad, et ta sulle meeldib. Kui aga õhku on visatud ka A-sõna, siis ootued suhtele ja teisele poolele kasvavad kiiruga. Järsku tundub, et vundament suhtele on olemas ning fantaasia hakkab lendama: kuhu see kõik võib välja viia?

2. Te kleepute kokku

Pole midagi paremat, kui kuulda oma armastatut sulle armastust avaldamas. Liblikatest kõhus saavad palju suuremate tiibadega tegelased ning värske armusõõm kleebib teid mõneks ajaks kokku. Te hakkate käituma nagu päris suhtes paar.

3. Sa tunned end vabamalt

Järsku on muutunud maailm ilusamaks ning olles saanud tunnetele kinnitust, ei pea sa enam muretsema enda väikeste vigade pärast. Hakkate üksteise seltsis tundma end vabamalt ning näitama ka neid külgi, mida ehk alguses pelgasid.

4. Muutute üksteise prioriteetideks

Selleks, et näidata teisele, et su sõnadel on ka jõud, hakkate vastavalt käituma. Arvestate üksteise plaanidega ja soovidega rohkem, pingutate teineteise jaoks veelgi jõulisemalt. Enne otsuse tegemist tunnete vajadust teiselt nõu ja kinnitust küsida.

Allikas: EliteDaily