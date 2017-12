Pärast kaheksat last ja lahutust: mees langes jõuluõhtul pere ees taas ühele põlvele

Kui Jeffery vanemad nooruses abielu sõmisid, polnud neil pulmade jaoks raha. Elu viis nende teed pärast pikka abielu lahku ning mõlemad jätkasid elu omapäi. Pärast aastaid lahusolekut hakkasid vanemad taas kohtingutel käima. «Tõeline armastus leiab alati tee tagasi,» kirjutab nende poeg Jeffery. Nii kulmineerus nende taaskohtumine jõuludel üllatusega, mida keegi pereliikmetest oodata ei osanud. Isa laskus ühele põlvele ning palus taas emal endaga abielluda.

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4