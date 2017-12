Märgid, mis reedavad kõhulapse soo

Tüdruk

Tüdrukutele meeldib soe kliima. Statistiliselt sünnib troopilistes ja soojades piirkondades rohkem tüdrukuid kui poisse. Seega meenuta, kus teie pisike ime viljastati, soovitab TheSun. Teiseks mängib tütre eostamisel rolli, usu või ei, ametikoht. Mehed, kes töötavad stressirikkamal töökohal või puutuvad kokku saasteainetega, eostavad suurema tõenäosusega tütreid. Nendeks on näiteks kaugsõiduautojuhid, piloodid ning erinevad tööstustöölised.

Tugev hommikune iiveldus võib samuti viidata tütre ootusele. 55 protsenti naistest, kes raseduse ajal kogesid tugevat iiveldust, sünnitasid tütre. Seda selgitab asjaolu, et naise keha peab suuremas koguses naishormooniga toime tulema.

Oh, sa poiss!

Kui stressirikas töökoht isal aitas kaasa tütre sünnile, siis ema stress eostamise ajal võib endaga kaasa tuua hoopis poisslapse. Teadlased pole siiani täiesti kindlad, miks see nii on. Arvatakse, et stressi ajal on naise keha vastuvõtlikum testosteroonile, meeshormoonile.

Ka see, kuidas ema toitub, võib mõjutada lapse sugu. Naised, kes tarbivad rohkem kaloreid, saavad tõenäolisemalt poja. Uuringus, kus osales 740 Suurbritannia naist selgus, et 56 protsenti naistest, kes tarbisid päevas ligikaudu 2413 kalorit, said poja. Naistest, kelle päevane tarbitud kalorihulk oli 2282, said poisslapse 45 protsenti.