Sõbranna moeblogi: appi, aastavahetus tuleb! Mis selga, mis jalga?

Aastavahetuseks valmistudes tuleb esmalt läbi mõelda trajektoor, mida mööda liigutakse. Kui terve õhtu möödub siseruumides ja välja minnakse 00ks uut aastat tervitama, pole vahetusjalanõud otseselt olulised, saab ilusti hakkama oma lemmikute peokingadega. Kui õhtu jooksul on plaanis liikuda ühest lokaalist teise, tasub jalga panna kontsaga saapad, et pidustused kulgeksid muretult ja poleks vajadust tülikaid vahetusjalanõusid kaasas kanda. Täiesti vabalt võib ka kontsad selleks õhtuks hoopis ära unustada ja oma lemmikud talvisteks oludeks sobilikud jalanõud paari panna näiteks sädelevate sukkpükstega. Peomeeleolu garanteeritud!

Aastavahetus metsamajakeses sõpradega

SELGA: villased sokid / saapad / kleit / retuusid / kampsun

INSPIRATSIOON: Wham „Last Christmas“ muusikavideo / Ed Sheeran „Perfect“ muusikavideo

Kui aastavahetuse plaanid viivad hubasesse metsamajakesse koos sõpradega tähistama, siis tasub eelkõige rõhuda mugavusele. Haara kaasa vabama lõikega kleit, milles hea ringi liikuda ja parimaid suupisteid maitsta ning millele saad vajadusel ka kampsuni peale visata. Jalga sobivad sukkpüksid või miks mitte hoopis musta värvi retuusid. Hubase aastavahetuse puhul ei tohiks kindlasti unustada villaseid sokke. Põhiline on leida riided, milles hea mugav kamina ees istuda ja lemmikute inimeste seltsis aega veeta. Meenuta hygget! Välja minnes ei tasu peljata parka, kleidi ja kõrge säärega saabaste kombinatsiooni, sest see töötab alati põhjamaiselt hästi. Hubase peo puhul saad sära lisada näiteks enda küüntele, otsustada särava meigi kasuks või valida hoopis piduliku kampsuni.

A post shared by LuLaRoe Annie Manis (@lularoeanniemanis) on Dec 7, 2017 at 6:25am PST

LuLaRoe Annie Manis

Aastavahetus lokaalis või eriüritusel

SELGA: kleit / pidulikud lühikesed püksid sukkadega / pükskostüüm

INSPIRATSIOON: Carrie ja teised Sex and the City naised

Tähistades aastavahetust sõpradega meelislokaalis kokteile rüübates või olles kutsutud spetsiaalsele eriüritusele, tasub välja otsida lemmikud peorõivad ja sajaprotsendiliselt särada. Inspiratsiooniks on hea mõelda legendaarsele Sex and the City nelikule ja meenutada, milliste eriliste komplektidega nemad kokteiliõhtutele vürtsi lisasid. Musta värvi lihtsale kleidile võib juurde lisada sädelevad sukkpüksid või põlvikud. Võib-olla seisab kapis juba tükk aega litritega pintsak? Selle kandmiseks pole paremat aega kui aastavahetus! Kombineeri juurde lihtne must kleit või hoopiski elegantne pükskostüüm ja oledki õhtu säravaim täht. Miks mitte kanda pidulikke kuldsest või hõbedasest kangast lühikesi pükste mustade sukkade ja kõrge säärega saabastega? Erinevaid variante on lõputult ja kui tundub, et riietega ei saavuta kuidagi seda õiget tulemust, siis ei tasu alahinnata meigi ja soengu võluväge. Punane huul päästab alati päeva ja aastavahetuse öö!

A post shared by Sixtine (@sixtine_da) on Dec 1, 2017 at 11:15am PST

Sixtine

Aastavahetus ballisaalis

SELGA: vastavalt kutsele/piletile märgitud rõivastus

INSPIRATSIOON: Filmi 10 Things I Hate About You ballistseen

Minnes uuele aastale vastu ballisaalis jalga keerutades, tuleb enne riiete valimist tutvust teha kutsel või piletil märgitud rõivastusstiiliga, et vältida halvas mõttes silma torkamist. Iseenesest ei ole balli etiketis midagi keerulist. Kõik algab headest kommetest ja pidulikust meeleolust. Balli etiketi kehtestab kutsuja ja traditsiooniliselt märgitakse kutsele nõutav meeste riietus, millest siis sõltub ka naiste rõivaste valik. Läbi aegade on naistel tavaks olnud kanda pikka õhtutualetti, kuid tegemist ei pea ilmtingimata kleidiga olema. Valida võib ka pika seeliku koos piduliku või lihtsa pluusiga. Ilus kombinatsioon, mida on sagedasti ka presidendi vastuvõtul kantud. Naistel sobib kanda ka pükskostüümi. Kindlasti tuleb läbi mõelda kingade valik, et ikka hea mugav tantsupõrandal keerelda oleks ja miski aastavahetuse nautimist ei segaks.

A post shared by Danielle D Rollins (@danielledrollins) on Oct 11, 2017 at 12:36pm PDT

Danielle Drollins