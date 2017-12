Eluohtlik trend: emad jagavad sotsiaalmeedias rinnapiima

Nendele emadele, kes ei saa mingil põhjusel oma lapsele rinnapiima anda, on abi lähedal. Mitmed emad on lahkesti nõus enda rinnapiima nendega jagama. Suurbritannia emadele on tehtud Facebookis lausa kommuun Human Milk for Human Babies UK. Kahjuks ei arvestata riskidega, mida võõras rinnapiim lapsele kaasa võib tuua.

Võõra emapiimaga võib kaasa tulla mitmeid infektsioone – hepatiit ja HIV on vaid mõned neist. On kindlaks tehtud, et HIV kandub edasi rinnapiimaga ning lõhenenud nibude korral võib piimaga edasi kanduda ka hepatiit. Lisaks nakkuslikele haigustele, mis võõralt emalt võivad piimaga kaasa tulla, kujutab ohtu ka piima käsitlemine. Oskamatu käsitlemise korral võib piimas leiduda kõikvõimalikke baktereid, seehulgas kolibaktereid. Ohutum on vajadusel küsida asendust emapiimapangast, mis tegutsevad haiglates. Sealne annetatud piim on kontrollitud, kirjutab TheSun.