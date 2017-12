Filmid, mida kallimaga mõlemad nautida saate

Hitch (2005)

Oskarile nomineeritud Will Smith naerutab vaatajaid koos armastatud Eva Mendesega ning näitab, kuidas leiti kaaslast enne Tinderit. Äratundmisrõõmu jagub nii meestele kui naistele.

Pulp Fiction (1994)

Kriminaalne, dramaatiline, imelik. See film annab teile hulganisti kõneainet, et sisustada ära kas või kogu öö. Lisaks on silmailuks vahvad kostüümid.

The Big Short (2015)

Haarav komöödia-põnevik, mis saadab sind rikaste ja ilusate maailma. Ryan Gosling on silmailuks naistele ja mõnus huumor segatud põnevusega pakub pinget ka meespoolele.

Jaws (1975)

Olete selline paar, kelle ideaalsele kohtingule sobivad suurte lõugadega haid? See on teie film! Pisut närvikõdi segatuna mehaaniliste haikaladega ekraanil sisustavad teie õhtu. Lisaks pidavat see olema kõigi aegade parema skooriga film.

I Love You, Man (2009)

Armastusest, sõpradest ja segadusest. Peagi abielluv Paul Rudd taipab, et tal pole ühtegi sõpra, kes tema närvi altari ees rahustaks. Nii hakkab ta otsima parimat isameest. Ideaalne film kohtinguks.

The Prestige (2006)

Mustkunstnikest rivaalid 19. sajandist on valmis lahutama teie meelt. Illusioonid, ootamatud keerdkäigud ja konkurents hoiab vaatajaid pidevas lummuses.

Allikas: EliteDaily