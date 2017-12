Eksperdi nipp: kuidas saada elevil laps jõuluootuses magama?

Tuleb välja, et laste kiire une saladus peitub varajases jõulusöögis. Kalkun on USAs populaarne jõululaua roog. Kalkun sisaldab endas palju trüptofaani, mis on serotoriini tootlikkust toetav aminohape. Kalkun aitab reguleerida veresuhkrut ning põhjustab unisust. Süües seda pärastlõunal või õhtul, aitab tagada ka hea une.

Lisaks soovitab ekspert hea une jaoks süüa kirsse, pähkleid, aprikoosi ja rosinaid, seemneid ja apelsine. Kõik need aitavad kaasa sinu kiirele uinumisele ja heale unele, kirjutab TheSun.