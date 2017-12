Loore Linnu elu mängureeglid: üks maagiline tegevus, mis muudab su elu täielikult

Üks esimesi sõnu, mille väike laps ära õpib, on aitäh. See väike sõna on tegelikult palju suurem kui pealt paistab, sellest algab arusaamine, et kui midagi saad, siis ütled vastu oma tänu. Kahjuks aga jääb sageli inimestel üldse viisakusest puudu, või ei pöörata sellele eriti tähelepanu, tean, et on kodusid, kus lapsi tänama ei õpetatagi. Aga siis asub õpetama elu, sest tänamise tähendus on palju sügavam kui oskame arvata. Tänulikkus on tunne, millega käib kaasas rõõm ja saamine, mitte kaotus ja ebaõnn.

See, et me siin ja praegu oleme ja elame, just sellistena ja sellega, kes me oleme ja mis meil on, on tegelikult ju suur õnn ja ime, sest elamine on ainukordne võimalus kogeda seda maailma. Just nüüd, talvisel pööripäeval on kohane meenutada, et neid, kellele võlgneme tänu nii paljude asjade eest meie elus, on palju.

Minu jutt siin ei ole määratud nendele, kellele tänamine on igapäevane ja harjumuslik, kes teavad, mis on õhtune tänupalve ja tänu meie igapäevase leiva eest.

Kirjutan pigem mõeldes neile, kelle ellu tänutunne ei kuulu ja tänamine tundub võõras.

Tänamisest on kirjutatud raamatuid ja kirjutajad väidavad, et selles õiges tänamises peitub maagia, mis avab kõik uksed. Kes poleks kuulnud väljendit: «Kellel on, sellele antakse ja kellel pole, võetakse viimanegi ära.» Aga mispärast «võetakse ära»? Ja miks «antakse juurde»? Aga sellepärast, et see, kellel on tänulikkust, sellele antakse, aga see, kellel pole tänulikkust olnud, kes pole osanud tänada vähesegi eest, see midagi juurde ei saa, see on kasvatanud vaesust.

Kui me võtame midagi vastu ilma tänamata, siis võtame ära iseendalt. Kui miski tuleb meie ellu iseenesestmõistetavana, siis me lõikame ära suurema külluse ja õnnetunde võimaluse. Tänamine on selline maagiline asi, mis suurendab headust, küllust ja rõõmu. Mis ma öelda tahan: kui mõtiskleda tänamisest, siis esmapilgul lihtne teema osutub sügavamaks.

Tänamist võib ja saab harjutada ja teha sellest oma rituaal, ning uskuge mind, et nagu ka paljude elu enne mind, võib ka teie elu võib maagiliselt muutuda. Seega väike tänusõna on tegelikult maagilise tähendusega, mis muudab elu nagu muinasjutus, võluväel. Miks mitte uskuda seda ja alustada just nüüd ja praegu, imelisel jõuluajal, kus liiguvad päkapikud, haldjad ja lendavad ringi jõuluvanad põhjapõtrade ja reega?

Tänulikkuse väe ülistamine ja kasutamine on pärit mitme tuhande aasta tagusest ajast, inimkonna esimestest ülestähendustest, läbi kõigi tsivilisatsioonide ja kultuuride, kõikide religioonide tuumaks on tänulikkus. Kogu maakera põlisrahvaste traditsioonides on olemas tänurituaalid. Kõik suured mõtlejad ajaloo vältel on osanud tänada selle eest, mis neil jagada on ja tänada neid, kellelt nad on midagi saanud, kes on nende heaks töötanud, abistanud, toetanud.