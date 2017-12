Tuglase ahistaja Marie Heiberg leidis armuvalu tõttu lõpuks Seewaldis otsa

Roht, Voldemar - kirjanik Richard Rohu vene tsaariarmee ohvitserina Irkutskis 12.oktoobril 1912.a., VK F 1256:8 F/n, Võrumaa Muuseum, | FOTO: muis.ee

Isiklikult kohtusidki Tuglas ja Heiberg esimest korda 1907. aastal mehe salajase kodumaalkäigu aegu Tartus. Kirjanik Richard Roht on sellest kirjutanud oma mälestustes, sest see langes parasjagu kokku tema enda esmatutvusega: «Mind paluti eestoas oodata, sest öeldi, et Heibergi pool on parajasti kirjanik Fr. Tuglas./…/ Lõpuks kutsuti mindki tahatuppa. Ma suutsin vaevalt pomiseda mõne sõna ja tundsin end üpris abitult. Kus see hirm, see au ja heameel! Tuglasel oli must näpits ninal, ta oli vist hiljuti tulnud Pariisist, oli noor ja irooniline, naeratas üleolevalt, vahetas minuga mõne heatahtliku sõna. Üldiselt Tuglas oli see, mida sa oodanud /…/ Heiberg aga oli üsna vastand oma luuletustele. Väliselt jättis ta üsna teise mulje kui kujutlenud olid.»

Varane debüüt kätkes endas õnnetust

1909 tutvus Marie Helmes Henrik Visnapuuga. Suvel juhtusid nad koos Richard Rohuga Tõrvasse tuttavaid vaatama ja veetsid siis kõik koos õhtupooliku imeilusas Helme kantsis varemete vahel ning kõnelesid nooruseunistustest. Visnapuu on meenutanud, et juba siis olevat Heibergil olnud tõekspidamine, et «kirjanik õpib elust ja loob talendiga» ning «oli enese meelest valmis kirjanik ja noor-eestlane ning vaatas meie kui algajate pääle kõrgilt üle õla».

Kirjanik Henrik Visnapuu, ERM Fk 2989:170, Eesti Rahva Muuseum | FOTO: muis.ee

Vaestest oludest iseteadliku tüdruku elu jätkus ka Tartus äärmises kitsikuses. Heiberg tegi juhutöid, aga ka kaastööd ajakirjandusele. Marie käis kirjanduse seltsi koosolekutel ja organiseeris näitemängupidusid, jälgis jooksvat uudiskirjandust, avaldas ajakirjanduses retsensioone ning kirjanduse päevaprobleeme puudutavaid artikleid. Tihti esines ta mitmesugustel kõnekoosolekutel, kus «noored maailmaparandajad oma haljast tarkust veel haljamale kuulajaskonnale jagasid, võttis sääl autoriteetselt sõna – ja nälgis.»

Noore neiu kriitilisi artikleid ei võetud tõsiselt. Kui Heiberg 1910. aasta algul Postimehes artiklis «Meie kirjanikkudele» käis välja mõtte kirjanike ühisusest ja selle kongressi kokkukutsumisest, siis kirjutas Tuglas talle Pariisist saadetud postkaardil: «Teie proponeeritud «kirjanikkude kongressist» mõtlen ma endist viisi ironiliselt. On ju väga rõõmustav, et Teil nii palju optimismust on, et meil kirjanikka olemas arvate olevat. Kuid ma kardan siiski, et teie «Kirjanikkude ühisusest» suuremalt jaolt just mitte=kirjanikud osa saavad võtma.»

Marie elas kujutlustest. Üsna pea loobus ta igasugustest katsetest midagi õppida. Algteadmistele eelistas ta oma unistusi, isegi siis, kui need põrkusid reaalelu pisiasjadega. Ja ta oli haavunud, kui seda tõekspidamist ei kiidetud. Nagu väljendus R. Roht: «Temale juba tõesti oli «kaks kord kaks – miljon», ja ta oli pahane, kui temalt nõuti, et kaks kord kaks olgu neli. Heiberg andis mõista, et ta vilistab kõigile algteadmistele – «unistuste» maailm on palju avaram ja laiem kui maailma geograafia, ja «unistuste» ajalugu palju salapärasem ning müstilisem kui tõeline ajalugu raamatutes.»

1910. aastal ilmus Heibergilt pikem proosajutustus «Elukevade». Tuglase hinnangu järgi oli see «täiskasvanud laste või lapseliste täiskasvanute sentimentaalne armastuse tragöödia». Muidugi haavas kriitika Mariet, kuid oma hinges oli ta selleks ajaks Tuglasest juba pühaku valmistanud ja seega andestas ta talle kõik.