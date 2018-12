Õnnelikud paarid väidavad, et just see on pikaajalise suhte saladus

Tulemused olid aga üsna üllatavad, vahendab Business Insider. Teadlased ja suhteterapeudid rõhutavad, et pikaajalise ja hea suhte saladus on suhtlemine ehk kommunikatsioon. Mark aga küsis 20 ja isegi rohke aastat abielus olnud inimestelt seda sama ja enamus neist vastas hoopis, et õnneliku ja pika suhte saladus on respekteerimine.

Küsitletud inimesed tõid just respekteerimise argumendiks selle, et isegi kui suheldakse piisavalt, siis lõpuks taandub kõik üksteie respekteerimisele. Ehk lõpuks loeb see, et kui tülitsetakse või on väga suured erimeelsused, siis ei arvata üksteisest halbu ega hirmsaid asju ja see tagabki pika kooselu.