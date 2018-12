Viis puuvilja, milles on kõige rohkem süsivesikuid

Women’s Health uuris registreeritud dieediarstilt Bonnie Taub-Dixilt, millised puuviljad sisaldavad kõige rohkem süsivesikuid ja annavad kiirelt energiat.

Banaan

Keskmises banaanis on umbes 27 g süsivesikuid. Tänu sellele annab banaan kiirelt energiat, kui tahad enne või pärast trenni midagi põske pista. Banaanis on ka palju südamesõbralikke kiudaineid, vitamiine (näiteks B6) ja mineraalaineid (eriti kaaliumi).

Rosinad

Sageli soovitatakse matkale kaasa võtta rosina-pähklisegu, sest rosinates on väga palju süsivesikuid, mis annavad raskel ajal vajatud energiasutsaka. Peale selle on rosinates palju kiudaineid, kaaliumi ja rauda.

Mango

Paljudes troopilistes viljades on väga palju suhkrut ja seega ka kuhjaga süsivesikuid. Sama lugu on mangoga, mis on magustoidu eest. Mango on väga kasulik, sest sisaldab palju C-vitamiini, A-vitamiini ja B6-vitamiini.

Ananass

Süsivesikuterikkal ananassil on ainulaadne hapukas maitse, mis sobib suurepäraselt erinevate mahlajookide ja smuutide täiustamiseks. Ananass on ka tervisele kasulik, sest selles on palju C-vitamiini ja mangaani.

Õun