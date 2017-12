Retseptisoovitus: Aleksandri kook ja Soome 100

Meilegi juba aastakümneid nii hästi tuttav Aleksandri kook on pärit Soomest ja koogil on pikk ajalugu. Aastal 1818 külastas esimest korda Helsingit Vene tsaar Aleksander I ja tema külaskäigu auks Soome koogimeistrid need koogid lõidki. Soome iseseisvuspäeva puhul jagab Eva Pärtel oma raamatust «Nostalgilised tordid ja koogid» seda kuldaväärt retsepti.