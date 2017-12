Moeasjad, mida mehed vihkavad

Kileviineri-kleit. Selline lühike, liibuv ja liiga kitsas, mis kisub igalt poolt vorpi. Naised usuvad sageli, et selline kleit teeb igaühe neist seksikaks. Aga tegelikult toob see naise puudused jõhkralt välja! Samasse patta lähevad ka vorstinaha-püksid. Vorstinaha-püksid. Postimehe arhiiv

Retuusid. Kui sa oled matsakas, siis ära retuuse küll jalga pane. Jämedaid ja lühikesi jalgu pole ju vaja eksponeerida. Sama kehtib väga kondise naise puhul, temal tulevad põlved esile ja see on ka inetu. Sa pead olema oma keha suhtes objektiivselt kriitiline, ei ole nii, et kui jalad välja koorid, siis automaatselt kõik mehed vaatavad ja imetlevad!

Üle värvli vaatavad stringid. Madalad värvlid on trikikad asjad, paljud naised ei teagi, kui avameelseid tagantvaateid nad pakuvad, kui veidigi kummarduvad või liigutavad. Selline tunne, et tahaks viisakalt juurde astuda ja öelda: «Vabandage, kas te teate, mis teil tagant välgub?» Üldse on iga vöö, millest päästerõngas üle pungitab, päris jube vaatepilt.

Liigselt büsti rõhutav riietus. Kui miski ei mahu ära, pesu pressib pluusi vahelt välja, siis on seda piinlik vaadata. Lopsaka büsti omanikel ei tasuks liiga varmalt kanda büsti ülemäära rõhutavat riietust. Kui sinu stiil on odavalt seksikas, siis ei tasu ka imestada, kui mehed teevad sinu aadressil labase tooniga märkusi. Sa ju ise tellid kommentaare, mis sulle tavaolukorras ei pruugi meeldida. Ise oled liimile minevaid isaseid provotseerinud! Volditud seelik ja lohvakas kampsun. Postimehe arhiiv

Volditud seelik. Moes võib see ju olla, aga vorme see välja ei too. Seelikust võiks ikka olla aimata, mis seal sees peidus. Muidu näeb naine välja nagu mingi mööblitükk.

Haaremipüksid. Sama kehtib üldse igasuguste madala keskõmblusega pükste kohta. Ma nimetan neid püksitegemise püksteks! Tagumik vajub maadligi. Teletupsu-jalad, täiesti õudne vaatepilt.

Rohelised sukkpüksid. See on lihtsalt kole! Nagu mädanevad jalad. Adru sees leotatud laip, no mida on seal seksikat. Kõik teised toonid on sealjuures ok, punane isegi lahe.

Lohvakas kampsun. Kui rõivas varjab kõik soolised tunnused, siis on see totaalselt out! See võtab naiselt ära igasuguse naiselikkuse. Sama kehtib suurte dressipluuside kohta. Nagu mingi meeste kiusamine moes, et niisuguseid asju üldse pakutakse! Pruun nagu muda kartulipõllul. Postimehe arhiiv

Pruun. No nagu muda kartulipõllul. Õnneks seda tooni riietes naist mitte keegi ei vaatagi. Ja kui kogemata vaatab, siis pöörab kiiresti pilgu ära. Hall seevastu, mida paljud naised ise ebaseksikaks peavad, jätab väga ägeda, iseseisva ja cool’i mulje.

Roosa. Ei saa üldse aru, miks see toon naistele nii hullult meeldib!? Roosa üledoosi kandva naise puhul ei arva mitte keegi, et sa sellise riietuse varjus võiksid olla teaduste akadeemia auliige. Meeleheitlik katse panustada roosale, kui oled aastate poolest juba tütarlapseeast väljas, on enamasti naeruväärne. Ponnistus iga hinna eest noorem paista küll kellelegi plusspunkte ei too. Samet ja kahtlase väärtusega disain. Paljastamine ei pruugi olla parim tee. Postimehe arhiiv

Samet. Huh, milline vastik karvane kest, mille sisse naisi pakkida! Vahet pole, kas see on moes või mitte, samet muudab iga naise karumõmmiks ja materjali puudutamine on nii vastik, et sellest tulevad külmavärinad peale.