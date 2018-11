Ainult meestele: naised paljastavad, mis paneb neid Tinderis mehele vastama

Näita, et oled huviga tema profiili analüüsinud. Lisaks aitab see teil leida koheselt ühist jututeemat.

Nii palju, kui on erinevaid mehi Tinderis, on ka erinevaid naisi. Mõnedele meeldib must huumor, teistele armas komplimentide tegemine. Tihti on naiste postkastid kirju täis, seega ära raiska kummagi aega, teeseldes oma sõnumitega kedagi teist. Oluline on ju endale sarnane inimene leida.