Neli tüüpilist viga, mida tehakse avokaado-röstsaia süües

Avokaadoga liialdamine

Avokaado on küll väga toitainerikas, aga ka kaloririkas, mistõttu peab selle kogusega piiri pidama. Ühes keskmises avokaados on umbes 300 kilokalorit, nii on seda lihtne märkamatult liiga palju süüa. Eriti siis, kui sööd seda guacamole-stiilis, kirjutab Women’s Health.

Jäta omale meelde rusikareegel, et kahe leivaviilu peale läheb kolmandik kuni pool avokaadot.

Kehv röstsai

Kui sa oled omale eesmärgiks tervislikult toituda, siis on oluline süüa valge saia asemel täistera-pagaritooteid, milles on rohkem kiudaineid ja vähem tühjasid süsivesikuid. See teeb head sinu südamele ja hoiab kõhtu kauem täis.

Valkude vältimine

Kuigi ka avokaadoga leivas on valke (umbes 10 grammi), võid sa neid toidukorra tasakaalustamiseks juurde lisada. Kui tegu on hommikusöögiga, võiks selles olla umbes 15-20 grammi valke. Selle saad kätte siis, kui sööd oma röstsaia juurde ühe või kaks muna, jood klaasi piima või sööd veidi Kreeka jogurtit.

Lisanditega liialdamine

Avokaadosaia üks suurimaid plusse on selle vähene maitse, mis tähendab, et saad maitseainete või lisanditega ise kergesti maitset kujundada. Igaühele meeldivad omad lisandid, aga nendega ei maksa liialdada. Nii nagu smuutiga võib kergesti kaloreid lisada, saab ka avokaadosaiast burgerilaadse kaloripommi välja võluda.

Eelista lisanditest maitsetaimi, vürtse, seemneid, tomatit, spinatit ja teisi köögivilju. Ole ettevaatlik oliiviõli, juustu, juustumäärete ja peekoni lisamisel.