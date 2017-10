Mis juhtub sinu kehaga, kui sa pärast seksi ei urineeri?

Tuleb välja, et pärast seksi urineerimine on väga oluline, kuigi võib tunduda selles kontekstis ebaromantiline, kirjutab Elite Daily.

Kuna naise kusiti on lühem kui mehe oma, siis on ka suurem tõenäosus, et põide jõuavad halvad bakterid ja et vahekorra ajal puutuvad bakterid kusitiga kokku, võib see tekitada põletikke ja muid haiguseid. Seega on aktiivse seksuaaleluga naistel suurem tõenäosus haigestuda sellistesse kuseteede haigustesse nagu näiteks põiepõletik.

Mõni inimene haigestub põiepõletikku tihedamini kui teine ehk talle hakkavad bakterid n-ö paremini külge. Sellisel juhul võib asi olla näiteks rasestumisvastastes vahendites, millest mõni alandab östrogeeni taset, mis omakorda võib muuta keha infektsioonidele vastuvõtlikumaks.

Isegi kui sa ei ole sellise probleemiga kokku puutunud, käi pärast seksimist igaks juhuks ikkagi vetsus ära ning kohe kui tunned valu urineerimisel, pöördu arsti poole.