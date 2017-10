17 põhjust, miks on 30ndates masendav baaris käia

Kui sulle jõuab kohale teadmine, et oled hommikuni pidutsemistest välja kasvanud, on see ühelt poolt kurb ja teiselt poolt ka tervitatav, sest keskea poole tüürides ei ole baaritrall enam päris see, mis vanasti. Ajad on muutunud ja seltskonnas on üha nooremad näod. Kõige hullem on aga vast see, et ühe peoõhtu peale kulub arutult palju raha, kirjutab Ranker.

Siin on mõni tõdemus, mis kolmekümnendates eluaastates baaripeole sattudes pähe tuleb. Kas tunned ära?