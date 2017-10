Täna on Dagmaril ehk Dakil külas kirjanik Epp Petrone. Nende sõprus ulatub tosina aasta taha ning nad arutavad, kuidas kunagi nende suhe alguse sai, mõtisklevad kirjutamise, blogimise ja raamatute üle ning räägivad, kuidas on võimalik väga privaatseid lugusid avalikult kirjutada ja mida see isiklikul tasandil tähendab. Kuula saade kindlasti lõpuni, sest meil on kuulajatele ka väike loosimäng!