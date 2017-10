Mõtle, mida teed: veel üks põhjus, miks ei tohiks laste nähes napsitada

Ühendkuningriikide alkoholiuuringute instituut avaldas värske uuringu, millest tuleb välja, et kui vanemad on vintis, teeb see lapsi murelikuks, vahendab Good Housekeeping.

Raportis võeti vaatluse alla tuhat lapsevanemat ja nende lapsed ning selle koostamisel osales ka ekspertidest koosnev fookusgrupp. Leiti, et 29 protsenti lapsevanematest on oma lapse nähes purjus olnud. 51 protsenti tunnistas, et on olnud kergelt purjakil. 29 protsenti vastanutest avaldas arvamust, et lapse nähes võib purju juua küll, kui seda ei juhtu regulaarselt.

Lapsed pidasid aga vanemate joomist halvaks eeskujuks olenemata sellest, kui sageli vanemad seda tegid. 18 protsenti lastest tunnistas, et see teeb neile häbi ja 11 protsenti avaldas, et purjus vanem paneb neid muretsema. Kaheksa protsenti lastest ütles, et purjus vanem on ettearvamatu.