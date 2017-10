Retseptisoovitus: peedi-tsitruse õrnsoolalõhe

Vaja läheb:

600 grammine nahaga lõhefilee

1 suurem toores peet (umbes 150 g)

2 tl peenelt riivitud apelsinikoort

1 tl peenelt riivitud sidrunikoort

3 spl jämedat meresoola

1 spl suhkrut

2 spl sidrunimahla

/ Kadri Raig

Juhtnöörid

1. Veendu igaks juhuks, et lõhe ikka on kõigist luudest prii. Kui mitte, siis tee nii, et oleks.

2. Riivi peet jämeda riiviga ning sega kokku ülejäänud kraamiga.

3. Säti lõhefilee nahk allapoole küpsetuspaberile, mis hiljem vähemalt kaks korda lõhe ümber keerduma ulatuks.

4. Laota peedisegu ühtlaselt kalale ning pressi tugevalt kinni.

5. Keera küpsetuspaberi ääred kala otste peale ning seejärel rulli kala ühtlaselt küpsetuspaberisse ning pane see pakk omakorda kilekotti.

6. Säti kilekott nii, et kala nahapool all oleks külmkappi ning unusta sinna kaheks päevaks.

7. Seejärel eemalda kalalt peedisegu, loputa filee kiirelt ning tupsuta köögipaberiga kuivaks.

8. Serveerimisel lõika fileest õhukesed viilud.