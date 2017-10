Kas tühja kõhuga trenni tegemine on hea või halb?

Sellegi poolest on söömata treenimisel ka oma pahupool, kirjutab Time. Nimelt võib sellega kaasneda risk, et tunned kerget peapööritust ja loidust, kuna veresuhkrutase on väga madal. Sel juhul soovitavad arstid natuke enne trenni süüa.

Samati soovitatakse enne trenni süüa 55-aastastel ja vanematel, kuna neil on proteiini vajadus ruurem. Noorematel ja üldiselt hea tervisega inimestel ei tohiks tühja kõhuga trennimisest probleeme tulla. Eriti tõhus on see juhul, kui trenni eesmärk on kaalulangetus.

Uuring kinnitas, et ilma söömata põletab trennis rohkem kaloreid. Teadlased aga panevad südamele, et intensiivse trenniga peab kaasas käima ka õige toitumine ja elustiil.

Kui aga on soov siiski midagi süüa, soovitavad arstid võtta näiteks üks banaan või kõvaks keedetud muna. Peale trenni peaks jooma vett ja söömisega ootama umbes tund kuni poolteist, see nimelt aitab tõhusamalt kaloreid põletada.