See on asi, mida saad hommikuti oma seksuaalelu parandamiseks ära teha

Eelmäng on seksuaalse energia ja erutuse ettevalmistus, millega võib pihta hakata juba siis, kui hommikul üles ärkate - kas siis kumbki omaette või koos. Eelmängul ei ole tegelikult algust ega lõppu, juhendab seksuaalnõustaja Lila Darville väljaandes Well+Good.

Seksuaalenergia võiks kogu aeg mingil määral olemas olla, mitte vahepeal täielikult maha jahtuda, sest muidu on seda õigel hetkel märksa raskem üles soojendada. Kui sul on sageli probleeme erutumise ja orgasmi saamisega, võiksid eelmänguga juba ärgates alustada, et seksuaalenergiat turgutada.

Mida selleks teha? Lahendus võib olla väga lihtne, kas või partneri kallistamise selja tagant. Mõtle magamistoast välja: te võite puudutada teineteist duši all, kõrva sosistada (või saata sõnumi), et ei suuda õhtut ära oodata.

Üldine arvamus eelmängust eeldab, et seks on põhiroog, kuigi tegelikult võivad kõige imelisemad seksuaalsed hetked toimuda siis, kui teil on riided seljas. Seksuaalset naudingut seostatakse liigselt orgasmiga, kuid ka see võib seksuaalkogemusi liialt piirata. Liigne surve teatud punktini jõuda võtab mängust lõbu vähemaks.

Eelmängu on vaja ka selleks, et partnerite vahel lähedust suurendada. Vahel on see emotsionaalne lähedus orgasmist palju olulisem ja pakub naisele enamat kui orgasmi näol linnukese kirja saamine.