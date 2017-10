Eksperdid selgitavad: kuus müüti bikiinipiirkonna kohta, mis ei vasta tõele

1. Häbemekarvad kaitsevad sugulisel teel levivate haiguste vastu. Kindlasti ei tasuks sellist müüti uskuda, kirjutab Prevention. Karvane alumine osa on hoopis pungil bakteritest, mis võivad igasuguseid infektsioone ja haigusi tekitada. Näiteks meeste kubeme piirkonnas võib leiduda PAP ehk papilloomviirusi, mis naisele edasi kandudes võib tekitada näiteks emakakaelavähki. Seega karvad ei kaitse kohe mitte kuidagi haiguste eest.

2. Karvad bikiinipiirkonnas häirivad seksimist. Siin jagunevad küll naised kaheks: ühed ütlevad, et karvad ei häiri, teised jälle on vastupidisel arvamusel. Sellegi poolest pole mingeid universaalseid tõendeid selle kohta, et karvad, kuidagi seksuaalset mõnu vähendaks.

3. Hämbekarvad peavad olema sama värvi kui juuksed. Enamasti mitte, kuid vähesel määral võib kokku langeda kulmude ja hämebekarvade toon.

4. «Suur puhmas» ei ole meestele erutav. See on muidugi ka väga individuaalne, kuid kuna karvad, nahk ja bakterid koos eraldavad feromoone, siis võib see isegi suurendada seksuaalset tungi.

5. Alumised karvad kasvavad lõputult. Tegelikult kasvavad karvad 1-2 cm pikkuseks ning siis kasv peatub ning ajaga muutuvad karvad aina peenikesemaks. Karvakasv võib tugevalt väheneda ka pärast menopausi.

6. Kui sul on tundlik nahk, siis ära raseeri. Asi võib hoopis olla selles, et raseerid valesti, liiga tugevalt ja ei kasuta raseerimisvahtu. Kui nahk saab vigastatud, siis tekivadki väikesed punnid ja infektsioonid.