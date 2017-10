Miks ei tohiks kunagi märja peaga magama minna?

Esmalt peab muidugi mainima esteetilist poolt. Olgem ausad, see on oluline. Märgade juustega magama jäädes ei saa kuidagi ette ennustada, milline soeng hommikul välja näeb. Eriti halvasti mõjub see loomulike lokkidega naistele, kel tekib magades sassis kahupea, mille taltsutamine hommikul nõuab veelgi rohkem aega.

«Taltsutamatu padjasoenguga ärgates pead oma juuksed tõenäoliselt uuesti märjaks tegema ja neid seejärel kuivatama, et soengut kontrolli alla saada,» ütleb stilist Olga Gilbert väljaandes She Knows. «See võtab hommikurutiinist tarbetult palju aega.»

Peale välimuse on märgade juustega magamaminek kahjulik ka juuste tervisele. Kuna juuksed on märjana kõige nõrgemad, lähevad need niimoodi kergesti katki. «Eriti suur oht juukseid lõhkuda on siis, kui paned oma märjad juuksed ööseks patsi või krunni kinni,» ütleb Gilbert.

Kui sul ei jää muud üle, kui märja peaga magada, väldi mõne nipi abil juuste kahjustamist. Kõva krunni asemel punu oma juustesse lõtv punupats, mis annab kiharatele hingamisruumi. Peene patsimummu asemel kanna laia ja lõtva patsikummi, mis ei kisu juukseid peast. Kui võimalik, eelista satiinist või siidist padjapüüri, mis võrreldes puuvillaga hõõrub juukseid vähem.

Ära unusta ka õigeid juuksetooteid. Märja peaga magades aitavad juukseid kaitsta pähe jäetavad palsamid, kaitsvad seerumid, kuivõlid või juuksevahud.