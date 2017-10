Neli sammu, kuidas muuta negatiivseid mõttemustreid

Melli O'Brien, kes on kohaloleku ja mindfulness'i ekspert ning veab veebikülge nimega Mrs Mindfulness, annab nõu, kuidas negatiivseid mõttemustreid murda.

1. samm: tunne mustrid ära

Negatiivsed mõtted on need, mis on korduvad ja ebaproduktiivsed. Neil pole ühtegi tõelist eesmärki ja põhjustavad otseselt negatiivseid tundeid. Kui me aga need ära tunneme, saame me hakata valima, kuidas neile reageerida. Kõige levinumad mõttemustrid on: ärevus ja mure, enesekriitika, süütunne, probleemid ja ebapiisav olemine.

2. samm: astu negatiivsetest mõtetest eemale

Kui sa oled jäänud negatiivsete mõttemustrite lõksu, tunned sa ehk lootusetust ja ei tea, mida teha. Mõnikord ei saa sa mitte teatud asjadele mõelda - sa pead oma probleemidele silma vaatama ning tulevikku planeerima. Pead liiva alla matta ei saa ning raskes olukorras püüda «positiivselt mõelda» pole eriti siiras. Mida siis teha? Kõigepealt pead sa rohkem oma mõtetest teadlikuks saama. Pööra igal ajahetkel rohkem tähelepanu sellele, mis su sees toimub. Kui sinust saab uudishimulik vaatleja, muutud sa teadlikuks ja sul tekib oskus end peas tiirlevast negatiivsest keerisest eemale asetada. Püüa olla erapooletu jälgija, kuigi esimene instinkt võib olla püüda mõtteid muuta, ignoreerida või mõtteid mujale viia. Selmet lase neil lihtsalt olla. See võib alguses olla keerukas, kuid ajaga muutub aina lihtsamaks. Erapooletu jälgijana ei usu sa kõiki oma mõtteid ega võta neid tõsiselt.

3. samm: hetkes olemine

Pane tähele, et negatiivsed mõtted saabuvad peamiselt kahest suunast: minevikust (sa muudkui mõtled sellele, mis läks valesti) ja tulevikust (hirm, mis võib või ei pruugi sinuga juhtuda). Märka, et negatiivsete mõttemustrite ilmnemiseks peab su meel keskenduma kas minevikule või tulevikule, mis tähendab, et sa ei märka enam hetke, milles tegelikult oled. Seega võta samm ja astu tagasi hetkesse, pühenda sellele oma kogu tähelepanu. Ära astu iseendaga mõttelisse dialoogi, kuula, tunneta, haista, märka, mis su ümber hetkel toimub. Kui sa oled tõeliselt hetkes, pole minevikul ja tulevikul sinu üle võimu.

4. samm: vali destruktiivsete mõtete asemel konstruktiivsed mõtted

Nüüd, kui sa oled saavutanud teatud teadlikkuse, saad sa tahtlikult oma mõtlemist muuta. Positiivsed ja konstruktiivsed mõtted aitavad efektiivselt sul igapäevaste situatsioonidega hakkama saada. Minevikus elamine pole abistav ja toob kaasa negatiivseid tundeid, kuid minevikust on võimalik õppida. Konstruktiivne mõtlemine aitab sul püsida optimistlikuna ka siis, kui asjad ei lähe parasjagu hästi, sul on kergem näha asju perspektiivis ja nendega praktilisel viisil tegeleda.