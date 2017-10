Mida teha, kui hakkad haigeks jääma

Väljaandes Sleep avaldati uuring, milles selgitatakse, et haigusi põhjustavad pisikud on peaaegu igal pool, edastab Pure Wow. See, kui vastuvõtlik keegi nendele haigustele on, sõltub suuresti une pikkusest ja kvaliteedist.

Näiteks tuleb välja, et need, kes magavad öösel vaid viis kuni kuus tundi, saavad viirustehooajal nakkuse neli korda suurema tõenäosusega kui need, kes magavad igal ööl vähemalt seitse tundi.

Mida puhanum oled, seda kergem on organismil viiruste ja põletikega võidelda. Nii lihtne see ongi. Järgmine kord, kui töökaaslased hakkavad järgemööda haigeks jääma, jäta õhtune film vaatamata ja mine õigel ajal magama.