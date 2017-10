Aasta disainer Helene Vetik annab nõu: kuidas sotsiaalmeedias fotodega laineid lüüa

Tuntud blogija ja disainer Helene Vetik jagab nippe ja õpetab, kuidas tasuta rakenduste abil need kolm fototemaatikat võimalikult vingeks ja apetiitseks muuta.

Autoportree ehk selfie

/ Helene Vetik

Selfie ei pea olema veidra nurga all mitme lõualotiga ja telefoni esikaameraga pildistatud. Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tasub proovida väga lihtsat taimeri funktsiooni. Soovitan telefon paigutada nii, et aknavalgus paistaks otse modelli ehk sinu peale, seejärel teha üks testklõps ning mõelda läbi, kuhu sa ise ruumis paigutud. Seadista fotoka taimer 10 sekundi peale, et oleks aega asend sisse võtta, ning ära unusta vajutada sisse kolme järjestikuse foto režiim, et oleks võimalus end liigutada ja pildistada üles paar erinevat poosi.

Kui autoportree või portree on valmis, ava see VSCO cam rakenduses. VSCO on tuntud proffide tööriist just seetõttu, et erinevalt Instagramist on selle äpi filtrid oma stiililt pigem loomulikud ja meenutavad päris filmikaamera tonaalsusi. Alustuseks soovitan VSCO-siseselt tirida alla tasuta või ka mõni tasuline filtrite pakett. Esialgu võib tunduda see keeruline, kuid tulemused on seda väärt.

Et lisada oma portreele kirevust ja sügavust on minu esimeseks valikuks filter C1. Juba ongi foto päris tuus, kuid jätkame veidi veel.

Vajutage filtrile veel korra ning seadistage see poole õrnemaks, et mitte kaotada foto loomulikkust.

Seejärel avage funktsioon Sharpen, ning mängige foto teravusega, see toob välja silmad ja huuled.

Lisage veidi valgust nupuga Exposure +1.5, mitte liiga palju ning vabanege kollakatest toonidest valides Temperature ja lohistades kursorit vasemale.

Lõpetuseks lisame veidi kontrasti Contrast abil ja klõpsa «Save to gallery» ning teie foto on jagamiseks valmis.

Vilunum silm näeb, et võrreldes esialgse versiooniga on lõpptulemus ajakirja vääriline ehk nagu öeldakse – oma elu supermodell.

Toidufoto ehk foodporn

/ Helene Vetik

Me sööme silmadega ja selleks, et kõik ikka teaks, kuskohas parima magustoidu nautimine aset leidis, jagame hüva nõu fotode abil. Toit võib paista erinevate nurkade alt täiesti erinev, seepärast soovitan teha mitu testpilti ja vaadata, milline neist kõige isuäratavam tundub. Fotografeerimise kuldreegel on see, et pildid tunduvad huvitavamad, kui need on tehtud selliste nurkade alt, millist inimesed tavaliselt ei näe.

Seega pildista julgelt kas otse ülalt alla või hoopis kõrvalt läbi salatilehtede. Selleks, et foto aga tõeliselt isuäratav oleks, tuleks taas avada VSCO. Jällegi võib kasutada juba tuttavat C1 filtrit ning hallikas magustoit muutub värviliseks. Väga oluline nipp on see, et VSCO võimaldab teie isikustatud töötluse kopeerimist ka teistele fotodele. Selleks tuleb vajutada galerii vaates töödeldud pildile, valida «Copy edits» ning seejärel osutada pildile, millele tahate sama töötlust rakendada ja lihtsalt «Paste edits». Nii ei pea kõiki fotosid ükshaaval töötlema ja ühes lokatsioonis loodud pildid saavad ühtse värvikeele.