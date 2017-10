Kui vanalt peaks beebi oma tuppa kolima?

Kuid selline elukorraldus ei saa muidugi kõigi pereliikmete unekvaliteeti arvesse võttes kaua kesta. Millal on aeg beebi oma tuppa liigutada?

Aastal 2015 hindas Ameerika haigustekontrollikeskus, et umbes 21600 beebit surid hällisurma tagajärjel ning just selle hirmutava numbri tõttu soovitab pediaatrite liit, et vanemad magaksid beebiga samas toas esimesed kuus kuud kuni aasta. Arstid usuvad, et see vähendab hällisurma riski.

Kuid on üks probleem: need juhised muutuvad pidevalt. Värske uuring, mis avaldati ajakirjas Pediatrics, sedastab, et õige hetk beebi oma tuppa kolida on nelja kuu vanuses. Uuringu autor Ian Paul analüüsis 230 perekonna andmeid. Pooli peresid julgustati hälli teise tuppa viima, kui laps oli kolmekuune ning teine pool sai intensiivselt nõuandeid kodukülastuste käigus, kuidas hällisurmariski vähendada.

Uuringu käigus tuli välja, et rohkem kui pooled beebidest magasid omaette toas neljakuuseks saades ning rohkem kui veerand magasid iseseisvalt vanuses 4-9 kuud. Ning veelgi enam: beebid, kes magasid oma toas pärast neljandat elukuud, magasid ka kauem. Näiteks vanematega tube jagavad üheksakuused beebid magasid öö jooksul keskmiselt 9,75 tundi, kuid need, kes alustasid «iseseisvat elu» neljakuuselt, magasid 10,5 tundi.

See on ilmselgelt suur võit nii emadele kui isadele, kirjutab Mom.me. Paul usub, et soovis ära hoida iga hällisurmajuhtum, on pediaatrite liit andnud kallutatud nõu ning ei võta arvesse kõiki asjaolusid. Ka beebi huvides on öösiti hästi ja kvaliteetselt magada ning tuleb leida tasakaal, kus beebidele on tagatud turvalisus, vanemad saavad välja puhata ja lapsed areneda.