Kuus asja, mida sa ei tohiks oma lapsele öelda

«Jäta mind rahule!»

Vanem, kes ei igatse vahel puhkust, on kas pühak, märter või keegi, kes on unustanud, mida tähendab aeg iseendale ning milleks seda vaja on. Probleem on selles, et kui vanem ütleb oma lapsele pidevalt «Jäta mind rahule» või «Mul on kiire», siis mõistavad lapsed, et vanemaga polegi võimalik rääkida, kuna vanem ei leia nende jaoks aega.

Nendel hetkedel, mil sa oled tõesti hõivatud, räägi juba ennetavalt lapsele konkreetsetest ajapiiridest. Näiteks võid öelda: «Ma pean ühe asja ära lõpetama ning mul on vaja, et sa joonistad vaikselt paar minutit. Kui ma olen lõpetanud, siis läheme koos õue.» Lihtsalt ole realistlik, väikelaps ja eelkooliealine ei suuda ilmselt tervet tundi iseseisvalt sisustada.

«Sa oled nii…»

Laste käitumisele pandud sildid muudavad lapsi. Isegi sildid, mis tunduvad esmapilgul neutraalsed või positiivsed – nagu «häbelik» või «tark» – piiravad last ja panevad talle peale ebavajalikud ja ebasobivad ootused.

Parem viis oleks rääkida hoopis lapse konkreetsest käitumisest ja jätta omadussõnad lapse isiksuse kohta ütlemata. Näiteks: «Mari tundis ennast kõrvalejäetuna, kui sa ütlesid teistele, et nad temaga ei mängiks. Kuidas me saaksime aidata tal ennast jälle paremini tunda?»

«Ära nuta.»

See on normaalne tahta lapsi nende tunnete eest kaitsta, aga kui vanem ütleb «Ära…», siis ei pane see last ennast paremini tundma, vaid pigem saadab sõnumi, et lapse tunded ei ole lubatud – et ei tohi olla kurb või hirmunud.

Selle asemel, et keelata oma lapsel tunda ennast teatud viisil (kui ta seda niikuinii teeb), sõnasta talle tema tunnet juba ette. «See teeb sind tõesti väga kurvaks, kui Kristjan ütleb, et ta ei taha enam sinu sõber olla.» «Jah, lained võivad tõesti olla väga hirmutavad, kui sa pole nendega harjunud. Aga seisame lihtsalt siin ja laseme neil oma varbaid puudutada. Ma luban, et ei lase su käest lahti.» Nimetades oma lapse päris tundeid, annad sa lapsele sõnad, millega ennast väljendada ja lisaks sellele annad sa lapsele ka hea empaatilise kogemuse. Suur tõenäosus on, et tulevikus ta ka nutab vähem ja selle asemel pigem kirjeldab oma tundeid.

«Oota ainult, kuni isa koju jõuab!»

See tuttav lause ei ole mitte ainult ähvardus, vaid mõjub ka distsipliini nõrgestavalt. Selleks, et olla vanemana tõhus, tuleb olukord koheselt lahendada. Selleks ajaks, kui teine vanem koju jõuab, on tõenäoline, et laps on tegelikult juba unustanud, mida ta valesti tegi.

Kui jätad olukorra lahendamise oma partnerile, siis vähendab see ka sinu autoriteeti vanemana. «Miks ma peaksin ema kuulama, kui ta ei tee niikuinii midagi,» võib su laps mõelda. Lisaks sellele paned sa oma partneri sunnitud olukorda, kus ta peab võtma endale karmi lapsevanema rolli.