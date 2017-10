Postimehe nädalahoroskoop 21.-27. oktoober

Jäär

21. märts – 19. aprill

Hea, kui saad võtta aega üksinda olemiseks, et enda sisemaailma süüvida. Vastused kõige olulisematele küsimustele on peidus su enese sees. Kuula oma sisehäält, kaaslaste arvamused olgu teisejärgulised. Aeg sobib ka äriasjade pikemaks planeerimiseks, ühiste eesmärkide püstitamiseks koos äripartneritega.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Pühendu partnerlussuhete arendamisele, ka sassiläinud oluliste suhete korrastamisele. Selleks, et teise inimesega paremat kontakti luua, tuleb sul olla avatud ja siiras. Ka pead olema valmis kannatlikult kuulama, kui kaaslane oma tunnetest rääkida tahab. Pole vaja palju pingutada, et armuasjus õnn õitseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui sul tervisega vähegi probleeme on olnud, siis võta end nüüd kätte ja tee kõik selleks, et neist üle saada. Kui vaja, muuda eluviisi tervislikumaks. Kui ise tubli oled, annab tõhusalt leevendada ka kroonilisi vaevusi. Tööl läheb ilmselt väga hästi, suudad kolleege oma tegevusse kaasa haarata ja innustada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul õnnestub teadmiste ja oskustega suurema publiku ees särada. Ära hoia oma andeid ja kogemusi vaka all, näita, milleks sa võimeline oled! Infost, mida sa jagad, on kasu paljudel. Nädal sobib ka loominguliste hobidega tegelemiseks ja kirjatööks, või siis selleks, et koos lastega vahva seiklus ette võtta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suhted lähedaste inimestega on soojad ja südamlikud. Kui sul on olnud arusaamatusi vanema põlvkonnaga suhtlemisel, annab need nüüd sõbraliku ja avameelse vestluse käigus lahendada. Oskad olla hooliv ja kaastundlik, näha asju ka teise inimese vaatepunktist. Võib tugevneda soov kodumaa heaks midagi ära teha.

Neitsi

23. august – 22. september

Suhted õdede ja vendadega võivad tiheneda, anda sulle rõõmu ja turvatunnet. Küllap on elutempo kiire ja suhtlus elav, kuuled paljugi sellist infot (võimalik, et täiesti juhuslikus olukorras), mis sind eesmärkide poole liikuda aitab. Oled osav ja julge sõnaseadja, seda nii suulises suhtluses kui kirjatöös.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Rahaasjade korraldamiseks on aeg nüüd küps. Tegele pere rahaasjade ajamisega või arenda hoogsalt äritegevust. Lihtne on luua uusi, tulusaid kontakte ning leida endale mainekaid ja jõulisi partnereid või toetajaid. Nendele Kaaludele, kes on sündinud septembrikuu lõpunädalal, võib õnn ootamatul viisil sülle kukkuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Nädal, mil Päike on konjunktsioonis õnneplaneet Jupiteriga, on sinu jaoks eriliselt võimaluste rohke. Küllap tunned end optimistliku ja õnnelikuna, ent sellegipoolest ei tasu head aega niisama pillerkaaritades ja puhates mööda lasta. Tasub end tegutsema motiveerida, sest sul on võimalik paljugi saavutada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sinu varandus on su rikkalik kogemustepagas. Varasematest õnnestumistest ja ka põrumistest on paljugi õppida, õhinal uute tegevuste juurde tormates meenuta kindlasti mineviku õppetunde. Nõu tasub pidada inimestega, kes on sulle palju aastaid toeks olnud, ka vanema põlvkonna sugulased mõistavad sind hästi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg sobib koostööprojektide alustamiseks ning sõprussuhete tugevdamiseks. Tänu heale vaistule tunnetad, keda saad usaldada ja keda mitte. Sõlmi tutvusi, pea läbirääkimisi – ilmselt leiad enda kõrvale nii mõnegi tubli ja võimeka inimese, kellega koos edasi minna ning ühiste eesmärkide nimel pingutada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Eriliselt hea aeg selleks, et ülemustega olulistel teemadel läbirääkimisi pidada, töövestlusel end parimast küljest näidata või uuele tööpostile asuda. Äriasjus on palju kasu loomingulisest lähenemisest. Tänu heale fantaasiale annad silmad ette nii mõnelegi konkurendile, kes visalt vanaviisi edasi pusserdab.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Küllap suureneb tung uusi teadmisi omandada. Kui sul on pooleli õpingud (üli)koolis, siis panustad kodutööde tegemisse erilise õhinaga. Huvi võib tekkida ka uute valdkondade vastu, eriti võivad sind köita spirituaalsed või müstikaga seotud teemad. Kui nüüd reisile lähed, kujuneb see põnevaks ja samas lõõgastavaks.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee