Viis sammu, kuidas küsida palgakõrgendust

Dan Hughes, kes on meisterläbirääkija, avaldab väljaandes news.com.au, et paljud inimesed ei julge palka juurde küsida, sest kardavad rikkuda suhet ülemusega. Tegelikult on üsna raske inimesi päevapealt vallandada ning selleks peab olema väga hea põhjus, nii et kõige hullem, mis saab sinuga juhtuda, on see, et midagi ei muutu.

Siin on viis sammu, kuidas palka juurde küsida.

1. samm. Mõtle välja, palju sa väärt oled, mis väärtust sa firmale lood ning kirjuta üles, palju sa teenid praegu ja palju tahaksid teenida. Olenevalt sinu töö iseloomust ei pruugi su boss saada sulle palka juurde anda, kuid sul on võimalik pidada läbirääkimisi mitterahaliste boonuste osas – tasuta parkimiskoht, paremad vahetused jms. Kirjuta ka need üles.

2. samm. Ära korralda bossile üllatusrünnakut. Maini talle eelnevalt, et tahad temaga rääkida, enne kui meilitsi ametlikku kohtumist palud. See annab talle aega mõelda ja oma pakkumisi kaaluda.

3. samm. Planeeri läbirääkimisi hoolikalt ja mõtle edasi oma algsest pakkumisest. Sa pead eeldama, et boss ütleb kõigepealt ei, seega on hea, kui sul on varuplaan. Proovi enne midagi saada, kui hakkad oma pakkumist langetama.

4. samm. Ära karda tunda ebamugavust. Ka su ülemus tunneb end ilmselt närviliselt, sest isegi, kui ta ei saa sul palka tõsta, ei taha ta sul motivatsiooni vähendada või sind kaotada.

5. samm. Isegi, kui sel korral ei lähe õnneks, oled sa vähemalt külvanud seemne, et sa oled väärt rohkem, kui sa praegu saad. Et näidata, kui väga sa oled motiveeritud ja oma tööle pühendunud, küsi oma bossilt, mida ta tahaks näha, enne kui palka juurde annab ja leppige kokku, et räägite poole aasta pärast uuesti.

Sa peaksid vältima kolleegide palkade üle arutamist ja sa ei peaks ka ähvardama lahkuda, sest see bluff võib kergelt välja tulla. Sul pole sellest vestlusest midagi kaotada!