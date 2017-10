Viis moodust, kuidas siiralt andeks paluda

Nii uskumatu kui see ka ei ole, on selleks lauseks: «Palun vabandust.» Tuleb välja, et selle teeb raskeks fakt, et see eeldab, et tunnistatakse oma eksimust.

Kõigis suhetes on keerulisi aegu, kuid oluline on õppida parandama oma vigu. Kui partner palub sinult andeks, on väga oluline, et sa seda aktsepteerid, kirjutab Prevention. Isegi kui sulle jääb midagi hinge kripeldama, siis andestus on võimas relv, mis on suhtes äärmiselt oluline.

Siin on viis nippi, kuidas siiralt andeks paluda.