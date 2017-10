15 asja, mille kohta sa pole kellelegi selgitust võlgu

On suurepärane, kui sa oled valmis panema teise inimese vajadused enda omadest ettepoole, kuid kui sa ühtäkki avastad end olukorrast, kus jagajale jäävad näpud ja sina oled pidevalt see jagaja, siis siin on mõned head põhjused, miks järgmine kord ei öelda. «Sinust üksinda piisab,» on öelnud Maya Angelou. «Sul pole midagi tõestada.»

1. Sa ei pea kellelegi selgitama oma elukorraldust. Pole vahet, mis on su elukorraldus, olgu sul korterinaabrid, elad sa üksinda, vabaabielus või ikka veel koos oma eksiga. Sa ei pea kellelegi seletama, miks sa elad nii nagu sa elad, kirjutab Higher Perspective.

2. Sa ei pea kellelegi oma prioriteete põhjendama. Tahad alustada äriga? Hakata kirikuõpetajaks? Rännata seljakotiga läbi India? Hakka pihta! Ja pea meeles, et sa ei pea seda kellelegi põhjendama. Need on sinu eluvalikud.

3. Sa ei ole kellelegi vabandust võlgu, kui sul pole juhtunu pärast kahju. Kui sa oled teinud midagi, mis kellelegi ei meeldi, aga mida sa ise ei kahetse, ei võlgne sa neile ka vabandust. Vabanduse mõte on parandada tehtud viga ja seda, kuidas sinu teod on teisi mõjutanud.

4. Sa ei pea selgitama, miks vajad üksiolekuaega. Kui sa tahad olla üksi, siis sa ei ole mitte ebaviisakas, introvertne või ebasõbralik. Sa lihtsalt vajad üksiolekuaega. Sa ei pea seda vajadust selgitama.

5. Sa ei pea kellegi teise tõekspidamisi heaks kiitma. Kui keegi jagab sinuga oma isiklikke tõekspidamisi, on see sageli märgiks usaldusest, mida tasub hinnata. Sul on võimalus heita pilk nende hinge ja mõttemaailma. Kuid lihtsalt seetõttu, et keegi on sinuga oma isiklikke tõekspidamisi jaganud, ei tähenda see, et sa pead nendega nõustuma.

6. Sa ei võlgne kellelegi jah-sõna. On raske öelda ei, kui sulle peale käiakse, kuid tea, et sa ei pea kõigele jah ütlema, mida sult palutakse. Tea oma piire.

7. Sa ei pea kellelegi selgitama oma väljanägemist. Oled sa juurde võtnud, alla võtnud, muutnud soengut, kasvatanud habeme või teinud mõne muu muutuse - sa ei pea seda kellelegi seletama.

8. Sa ei pea kellelegi põhjendama oma toiduvalikuid. Meile kõigile meeldivad erinevat sorti road. Kui keegi üritab sind selle põhjal hukka mõista, ära lihtsalt mine asjaga kaasa. Sa ei pea selgitama, mis sorti sööki sulle meeldib süüa. Lihtsalt söö seda, mida tahad.

9. Sa ei pea kellelegi oma seksielu kohta aru andma. Kas see eksisteerib või mitte, pole kellegi teise asi. Inimesed püüavad sind hukka mõista selle põhjal, kellega sa magad või mis on su seksuaalne orientatsioon, kuid üldiselt pole vahet, mida nad arvavad, kui tegemist on kahe (või enama) täiskasvanud omavahel nõusoleku andnud täiskasvanuga.

10. Sa ei võlgne kellelegi seletust oma karjääri või isiklike valikute koha pealt. Kui asi puudutab suunda, mida oma elus võtta, ei pea sa samuti kellelegi midagi selgitama.

11. Sa ei pea kellelegi ütlema, miks sa usud seda, mida usud. Misiganes ka on sinu religioossed või poliitilised vaated, need on sinu omad ja sul on nendele õigus.

12. Sa ei pea kellelegi põhjendama, miks sa oled vallaline. Pole vahet, kas sa valisid selle või nii on läinud - sa oled vallaline! Tõenäoliselt oled sa nii päris õnnelik. Ära tunne survet partner leida, kui sa seda ei soovi.

13. Sa ei võlgne kellelegi kohtingut lihtsalt seetõttu, et ta kutsus sind välja. See on oluline asi meeles pidada: sa ei pea ütlema jah, lihtsalt seetõttu, et ta küsis!

14. Sa ei pea kellelegi oma abiellumisotsust põhjendama. Tahad abielluda? Või mitte kunagi abielluda? Kuni sa teed oma otsused iseseisvalt, ei võlgne sa kellelegi selgitusi.

15. Sa ei pea kellelegi põhjendama oma suhtevalikuid. Kas sa annad petjale andeks? Läksid eksiga kokku tagasi? Ütlesid abieluettepanekule ei? Läksid lahku kaks päeva pärast kihlumist? Sul olid omad põhjused, miks sa need otsused tegid ja sa pole kohustatud neid põhjendama.