Toitumisspetsialist annab nõu: kuidas peaksid toituma raseduse ajal

Uskuge või ei, üks toit, millest raseduse ajal hoiduda, on tiramisu. Põhjus on väga lihtne. Kuna rasedatele on ohutu tarbida kofeiini vaid teatud väikeses koguses, siis juues tiramisu kõrvale veel teed või kohvi, ületad päevase normi. Tihti ei teadvusta inimesed, et paljudes magustoitudes on kasutatud samuti kofeiini ning loevad vaid oma kohvi- või teetasse.

Teisena soovitab McGrice vältida salaamit. Suured kogused nitraate sisaldavaid toite võivad põhjustada järeltulijale vähki, kirjutab DailyMail.

Toitumisspetsialistil on rasedatele varuks veel mõned nipid: