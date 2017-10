Eesti mehed arutlevad: kas naiseta ööklubis käimine on sobilik?

Mick (35): «Minu meelest on üksinda väljas käimine väga normaalne. Suhe ei tähenda ju vangistust. Ei pea kogu aeg järelevalve all olema! Kui partner ei usalda sind üksinda välja, siis pole sellel suhtel mõtet. Kuigi mingid piirid kindlasti kuskil on. See, kui üks kipub liiga tihti üksi väljas käima, ei ole ka suhtele tervislik.»

Siim (28): «Minu arust on eraldi väljas käimine täiesti okei, vähemalt seni, kui partnerid on selles osas ausad, et kuhu ja kellega nad lähevad. Eks see kõik sõltub suhtedünaamikast ja usaldusest. Mind näiteks lastakse üksi välja. Kuigi ma alguses kutsun ikka kaasa, aga kui mu naine ise ei viitsi minna, laseb ta minul alati üksi minna.»

Tom (25): «Üldjuhul, kui ollakse suhtes, ei minda üksinda välja. Alati on kas sõbrannad või sõbrad, kellega koos minnakse. Ei pea alati kõige koos kaaslasega tegema nagu Bobi ja Robi. Vahel tahab mees kodus istuda ja arvutimänge mängida või naine seebikaid vaadata. Eks meestel ja naistel on vaja vahel omavahel ka juttu ajada, muidu viskab kopa ette kui kogu aeg nokkapidi koos olla.»

Keijo (32): «See oleneb paari dünaamikast. Minu meelest tuleb suhtele kasuks, kui on võimalus ka partneriga koos aega veeta. Väga halb on, kui teed kuus päeva nädalas tööd, kaksteist tundi päevas, ja su ainsal vabal päeval läheb naine hoopis sõpradega välja.

Samas ei tasu unustada, et iga inimene väärib ning vajab mingil määral vabadust.»

Imre (37): «Ikka, sest ei saa ju eeldada alati, et mõlemale poolele meeldivad ühed ja samad üritused. Vahel ongi parem, kui käiakse eraldi väljas. Suhtes on oluline ka «oma» aeg. See, kas seada teatud piirid, oleneb juba partnerite omavahelisest kokkuleppest ja usaldusest.»

Margus (54): «Üksi võib ju väljas käia, kui teinepool teab, kuhu minnakse. Usaldus peab olema! Samas ei tohi ka ise mingeid jamasid korraldada. Mina käin näiteks reeglina ilma oma abikaasata väljas, mõnikord käime ka koos. Minu jaoks pole probleem ka see, kui naine üksinda välja minna otsustab. Aga äkki ma olen sellise suhtumisega hoopiski mingi pooletoobine!»

Anders (31): «Jah, nad saavad ja peaksidki väljas käima! Tingimusel, et väljas olles tehakse ainult neid asju, mida tehtaks ka siis, kui kaaslane hetkel kaasas oleks. Kui sa ei suudleks teist naist, kui su kallim sinuga on, siis ei tasuks seda ka üksinda väljas olles teha.»