Tahad noorem välja näha? Värvi kulme ja huuli!

Uuringus analüüsiti 763 eri nahavärviga 20-80 aastaste naiste meigivabu fotosid, vahendab Time. Selleks loodud arvutiprogramm analüüsis nägude kontrasti. Ehk kui palju silmad, huuled ja kulmud paistavad välja erinevas valguses.

Tuli välja, et noorematel naistel oli rohkem näos kontraste ja vanematel vähem. Kontrast vähenes vanuse kasvades kõige enam just suu ja kulmude ümbruses.

Seejärel näidati vabatahtlikele katseisikute fotosid ja üle 80 protsendi inimestest ütlesid, et suure kontrastiga nägu tundus neile noorem kui madala kontrastiga nägu. Sarnane tulemus ilmnes kõikide rasside ja nahavärvide puhul ehk võib väita, et see on universaalne.

Selline teadmine aitab aga paremini mõista, miks inimesed kasutavad meiki, et nooremad välja näha. Ehk järeldus on, et kontrastsed näojooned teevad inimest nooremaks.

Suurimaks üllatajaks olid aga just kulmud. Mida tumedamad on kulmud, seda noorem naine tundub. Kuigi uuring hõlmas ainult naisi, siis teadlased väidavad, et see toimib ka meeste puhul.