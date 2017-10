Loore Linnu elu mängureeglid: kasuta aega!

Aega saab mõõta nii tundide, minutite kui päevadega ja keskeltläbi on inimelu pikkuseks 30 000 ööpäeva. Vaevalt me sellest iga päev mõtleme. Ei mõtle. Ometi oleks hea, kui vahel keegi meelde tuletaks, et aega ei ole meil tegelikult palju. Õigem oleks öelda, aega on vähe, aeg on kallihinnaline vara, ainus ressurss, mida pole piiramatult käes. Seega oleks mõistlik aega kasutada säästlikult, et mitte hetkegi sellest niisama raisata. Raisatud aeg on selline, mis ei ole andnud vastu rahulolu ega tervet elurõõmu.

On palju edukaid inimesi, kes aja kasutamise kunsti täiuslikult valdavad ja kellel õnnestub täita oma aeg rahuldustpakkuva tegevusega, saades nii kasu kui ka palju uut energiat. Nad teavad, et keskenduda tuleb sellele, mille üle on neil võimu ja kõigel ülejäänul lasta minna – aja kokkuhoiu mõttes.

Teha tuleks seda, millest on kasu

Kui keegi pöördub su poole palvega teda aidata, siis on sinu otsustada, kas aitad inimest või ei aita. Tõenäoliselt aitad ja tunned sellest rahulolu. Kuid kui kogu maailma mured peaksid sinu kaela langema, siis sa selgelt ei suudaks väga palju ära teha, nii et sellest midagi muutuks. Kuid on võimalik, et hakkad ennast selle eest süüdistama, mida sa ei teinud, see aga annab täpselt vastupidise tulemuse – raiskad kallist aega ja kulutad oma energiat, mida oleks võinud rakendada mujal.

Seega soovitus: tee seda, millest tead, et see on valdkond, milles oled tugev. Ära püüa rabeledes teha midagi seal, kus su tegevus tegelikult midagi ei muuda. Vali hoolikalt, kus tegutseda ja kus mitte. Kui kulutad oma aega millelegi, mille tegemisest mitte midagi ei muutu, libiseb elu sinust suure vihinaga mööda ja sa ei märkagi seda. Aga kui keskendud ja pühendad aega asjadele, mille muutmine on sinu võimuses, tegevustele, mis sind rahuldavad ja innustavad, rikastab see elu, muudab täiuslikuks ja pakub palju rõõmu. Ja huvitaval kombel on sul aega justkui rohkem.

Eelnev jutt käis sinu isikliku panuse kohta – üheskoos tehes on muidugi suurem võimalus peaaegu kõike muuta. Kahtlemata saad midagi ära teha, kui oled osutunud valituks juhtivale kohale ühiskonnas, näiteks rahva elu paremaks muuta, kui oled valitud presidendiks või seadusandjaks, kindralina on võimalik näiteks sõda ära hoida, ja nii edasi.

Kuid kui oled taibanud ühte asja – sa ise määrad selle, kuidas mõtled asjadest, elust ja ajast, mis on sinu käsutuses. Sa saad kindlasti ära teha midagi olulist, muutes... iseennast. Muutes oma suhtumist, oma mõtteid, oma vaateid, nii suhetes partneriga, ühiskondlikus plaanis ja eelkõige sulle kasutada antud aega. See on ainus valdkond, kus tõepoolest on võimalik midagi ära teha. Ei pea raiskama sõnu neile, kes neid nagunii ei kuula, ei pea tegema pingutusi, jagama ressursse ega energiat asjadele, milles sa nagunii edu ei saavuta. Iseendas muutusi esile kutsudes hakkab sinu teadliku eluvaate tulemusena vaikselt ilmnema vägi, millest sul aimugi polnud. Sa ise hakkad kujundama sulle antud aega kui suurimat ressurssi, mis on sinu käsutuses täna.

Otsusta ära, kas sul on aega või sul ei ole aega

Inimene ei saa aega peatada, aga ta saab hoo maha võtta. Palju räägitakse mitte midagi tegemise jõust. See on tõsi – et asju paremini mõistma hakata, tuleb leida aega vaatlemiseks, ka omaenda elu ja elutempo hindamiseks. Kõigile seda vaja ei ole, kui meeldibki tempokas ja askeldusterohke elu. Kuid on neid, kes on kimpus pideva ajapuudusega ja tunnevad end sageli kui orav rattas.

Üks lihtne soovitus: otsusta ära, kas sul on aega või sul pole. Sellest otsusest alates hakkab muutuma kõik. Proovi! Kui suudad endas säilitada tunde, et aja üle on kontroll sinul, mitte kellelgi teisel, oled teinud väga suure sammu uue elu suunas. Aeg ei peatu, kuid aega saab taltsutada ja enda kasuks tööle panna. Alusta juba täna!