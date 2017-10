Raul Pint: mitu naist või hoopis mitu meest – polügaamia võib olla lahendus demograafilisele stagnatsioonile

Polügaamiateema tõstatamise puhul tekib ilmselt igaühele kohe silmade ette pilt rikkast araabia naftašeigist Dubais, kelle kaetud nägudega naispere pikendatud kere ja puhtast kullast iluvõrega Bentleyst välja ronib ja siis üksmeelselt kullapoodi tühjaks ostma tormab.

Või siis muinaslugu Pärsia šeigist, kelle sajad kaunid kaasad temaga jõudehetkedel meeldivalt aega veedavad ja talle hiljem lugematul hulgal kauneid ja tublisid lapsi sünnitavad.

Oma silmaga nähtud ja mõtlemapanevatest seikadest meenub kõigepealt aastakest 12 tagasi Kairo Hiltoni hotellis nähtud perekond, kus araabia verd kuuekümnendates eluaastates asjalik mees tegi check in'i kogu oma perekonnale ehk siis neljale naisele ja viiele-kuuele reisil kaasas olevale lapsele.

Pere majutamiseks kulus siis vastavalt viis sviiti, pereisa peab ju ka inimese moodi puhata saama.

Tähelepanu äratas asjaolu, et naised olid ca kümneaastaste vanusevahedega, moodustasid ühe perekonna ja ilmselgelt oli nö kindraliks esimene naine ehk siis ealt kõige vanem daam.

Sellistele meessoounelmatele võib aga lisada hoopis maisemad lood näiteks USAs elavatest mormoonide (NB! Kristlaste usulahk) kogukondadest, kus mitmenaisepidamine on norm ja igapäevane nähtus. Tavalise asjaliku ja tubli parimas eas mehe ümber on kogunenud märkimisväärne hulk, sageli viis-kuus noort, kena ja tegusat naist, kes suudavad ühe toreda mehe kenasti omavahel ära jagada. Loomulikult on kõigil naistel ka armastatud mehega lapsed.

Armuloost mitmenaisepidamiseni

Eestimaistest lugudest meenub kõigepealt oma tutvusringkonnast ühe tubli ja küllalt eduka mehe lugu, kus korraliku abielu ja kolme lapse kõrvalt toimuv värskendav armulugu muutus sujuvalt mitmenaisepidamiseks, kui silmarõõm rasestus ja lapse sai. Tegu tänase seisuga neljakümnendates eluaastates inimeste kolmikperega, kus mehel on lihtsalt öeldes viis last ja kaks naist. Muidugi ei ela pered ühe katuse all, kuid kummalgi perel on mees ja pereisa täies ulatuses olemas ning ka naised on vastastikku teineteise olemasolu aksepteerinud.

Kaasaegsel Venemaal on aga mehe edukuse ja elujõulisuse lahutamatuteks sümboliteks hästihoolitsetud perekond ja üks-kaks armukest, kelle olemasolu on abikaasale teada ja ka mingil määral aksepteeritud. Näiteks ei ole midagi erilist, kui koosviibimisele sõpradega tullakse abikaasa asemel armukesega.

Lapsed küll sealse mudeli puhul on reeglina seadusliku abikaasa või abikaasadega... pärast lahutust eelmisest.

Dogmad on murdumas

Lisaks sellele ilmnes hiljuti Google otsingusõnade analüüsi käigus, et teatavad otsingusõnad, mille eestikeelsed vasted on polüamooria (mitmikarmastus) ja polügaamia (mitu abikaasat) on muutunud läänemaailma internetiavarustes üha otsitumaks. Nimetatud fakti kajastati ka Eesti meediaruumis ning annab ühtlasi tunnistust teatavate pereelu puudutavate dogmade murdumisest lääne ühiskonna inimeste teadvuses.

Näiteid oleks tuua veel ja veel, kuid leheruumi kokkuhoiu huvides piirduks eeltoodutega. Huvipakkuvaks teeb temaatika just asjaolu, et kuni 55. eluaastani on enamikes riikides kuni kümneprotsendiline meeste ülekaal, seega ei ole mitmenaisepidamine otseses seoses turul saadaolevate spermatosoidide defitsiidiga.