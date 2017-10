Eksperdid: keskealised mehed vigastavad end seksides aina enam

Meedikud hoiatavad, et duši all seksimine on peamine põhjus, miks inimesed seksivigastusi saavad. Mirror vahendab Suurbritannia juhtiva liigestearsti sõnu, et 80 protsenti mitte spordi käigus tekkinud vigastustest, mida ta ravima peab, on just saadud seksi ajal.

«Varem moodustasid seksivigastused vaid väikese protsendi mitte spordiga seotud vigastustest, mida me ravisime, see oli umbes 20 protsenti,» ütleb Stephen Makinde, kes on Londoni Perfect Balance kliiniku juhataja, et tänaseks on see arv neljakordistunud. Probleemiks on aga see, et paljud patsiendid häbenevad seda, kuidas nad end vigastasid, mistõttu ei saa arstid neid ka õigesti ravida.

Makinde sõnul on peamised patsiendid keskealised mehed, kuid sekka satub ka naisi. «Mis puudutab seksi, siis me näeme kõike kaelavigastustest randmevigastusteni, väändunud pahkluudest seljaprobleemideni. Levinud on ka songad,» tõdeb Makinde.

«Põhjus, miks seksivigastuste arv on tõusuteel, on intrigeeriv. Minu jaoks näitab see, et patsiendi ja raviarsti vahel on usaldus tõusnud,» tõdeb arst, et varem patsiendid valetasid palju rohkem, ning tuletab meelde, et arstile valeinfo andmine tähendab seda, et vigastust ravitakse tõenäoliselt valesti, mis teeb aga ka paranemise raskemaks.

Ohutut vallatlemist!