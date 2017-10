Disainer Erki Veiko: kuus (ootamatut) stiilitrendi, mis sel sügisel meestemoes ilma teevad

Kukepüksid

Need kes 90ndatel koolis käisid teavad, et kuigi riietustrendide järgimine oli viimane mure nimekirjas, siis sellele vaatamata oli kukepükste kandmine pea kriminaalne viga.

Tänavu sügisel ei kanna kukepükse mitte ainult teismelised tüdrukud instagramis, vaid ka normaalsed mehed. Kukekaid võib kanda isegi kontoris.

Mis sokid?

Kuni öökülmadeni võid kõik oma sokid pesemata jätta - kedagi ei huvita, kas sa neid kannad või mitte.

Cargo-taskud

Kaitseväelased teavad, kui tähtis on eluks vajalikku kraami kaasas kanda. Telefon, võtmed, led-lamp, kõikide pankade kaardid ja NATO 24h toidupakk. Kõik need asjad mahuvad korralike pükste reietaskutesse. Selliseid pükse kantakse ka särgi ja vabaaja-pintsakuga. Kui kasutada koos jalanõudega, mis ulatuvad üle pahkluu, siis on cool look garanteeritud.

Vihmavari

Sügisel sajab ja palju. Kuna paberlehte loevad vähesed, siis pole palju variante, millega enda trendikat soengut ja rätsepariideid katta. Õnneks on vihmavari jälle moes ja näiteks praegu kinos jooksev Kingsmani film annab aimu, kuidas seda stiilselt kanda.

Regular fit ja lohvakad üleriided

Kui sa ei ole professionaalne baleriin, siis skinny fit ehk hästi liibuvad rõivad võiks igapäevasest garderoobist välja jääda. Osta parem slim ehk kehasse särk ja tava- ehk regular suuruses püksid. Sinna peale sobib lai mantel, mille saab soovi korral vööga kokku tõmmata.

Bordoo punane ja/või hall

Killer-combo igas olukorras. Proovi!