Miks emotsionaalselt intelligentsed inimesed võivad teenida rohkem?

Teadlased on aga nüüd uurinud, kuidas emotsionaalse intelligentsuse tase mõjutab inimese karjääri ja rahakotti, kirjutab Psychology Today. Uuring, mis Ameerikas läbi viidi näitas, et EQ mängib karjääri edukuses olulist rolli.

EQ tase on seotud võimega luua sotsiaalseid suhteid. Seega kõrge EQ inimsed suudavad leida paremini õigeid inimesi, kellega koostööd teha ja keda palgata. Sellest tulenevalt on ka kõrge EQ inimesed edukamad nii finantsiliselt kui karjääri mõttes.

Selgus ka, et kõrge EQ-ga inimesed identifitseerivad, mõistavad ja reguleerivad paremini kommunikatsiooni teistega. Samuti suudavad luua seoseid ja inimsuhteid kergemini. Oluline on ka oma emotsioonide kontrollimine, mis tuleb neil inimestel paremini välja, mis on omakorda eriti kasulik töökeskkonnas ja –suhetes.

Madala EQ inimesed jällegi on teistele nö nuhtluseks ja inimesed hoiavad neist eemale. Näiteks üleliia muretsev boss, ebaviisaka suhtlusstiiliga teenindaja või liiga pikalt lobisev kolleeg. Kõik need näited on elust enesest ja tuleb välja, et selles on suuresti süüdi madal emotsionaalne intelligentsus. Kõrge EQ-ga kolleegid on aga üldjuhul abistavad ja toetavad ning nendega soovivad kõik suhelda ja sõber olla.

Seega kõrge EQ ei tee automaatselt küll kedagi rikkaks, kuid annab parema positsiooni ja eeldused elus, et saada edukaks ja jõukaks.