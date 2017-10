Superlapsehoidja hoiatab: agressiivsetele lastele tuleb kohe abi otsida

Jo tunneb muret, et vanematel, kelle laps on agressiivne, lausa võimelime vägivallaks, on raskusi mõista vajadust abi järele. 46-aastase lapsehoidja sõnul on vanematel piinlik või nad lihtsalt eitavad probleemi suurust: «Esimene asi on võtta vastutus ja otsida abi. Vaid nii on võimalik teha kindlaks, kust see vägivald tuleb ning last aidata.» Kurvalt lõppenud lugusid on palju.

Daniel Bartlam oli kõigest 14-aastane, kui tappis oma ema haamriga ning pani siis surnukeha põlema. Hiljem kohtus tunnistas ta, et ta oli vaimustunud seriaalide mõrvastseenidest.

Sellistele juhtumitele vaatamata usub Jo, et lapsed pole sündides kurjad. Neid teeb selliseks keskkond. Oluline on kiirelt probleemi tunnistada ja abi otsida, kirjutab TheSun.