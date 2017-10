Kui sa naerad selle anekdoodi peale, võid sa olla geenius

Mees kõnnib katusebaari ning istub teise mehe kõrvale. «Mida sa jood?» küsib mees.

«Võluõlut,» vastab ta.

«Jah? Mis selle võluõlleks teeb?»

Selle peale tõuseb mees püsti, võtab lonksu õlut, hüppab katuselt alla, lendab tiiru ümber maja ning lõpuks maandub taas oma toolil, võidukalt naeratades.

«Hämmastav!» ütleb teine mees. «Las ma ka proovin!» Ta haarab õlle, joob klaasi tühjaks, hüppab katuselt alla – ja kukub 15 korruse kõrguselt maapinnale.

Baarman raputab stseeni peale pead: «Tead? Sa oled täis peaga tõeline jobu, Superman.»

Kas sulle tundus see nali naljakas? Haige? Või natuke mõlemat? Värske uuring sedastas, et inimestel, kes hindavad musta huumorit, on kõrgem IQ, nad on vähem agressiivsed ning panevad paremini vastu negatiivsetele tunnetele kui need, kes musta huumori peale oma nina kirtsutavad.

Musta huumorit defineerivad psühholoogid kui «huumorit, mille keskmes on pahaendelised teemad nagu surm, haigused, väärarengud, puuded või sõjad ning neid teemasid käsitletakse kibeda lõbustatusega».

Et huumori ja intellekti seoseid testida, vaatlesid uurijad 156 inimese reaktsioone troostitutele koomiksitele Uli Steini raamatust «The Black Book». Tulemused olid üsna selgepiirilised: inimesed, kes hindasid musta huumorit, olid ka kõrgema IQ-ga ja vähem agressiivsete tendentsidega. Ja need, kellele must huumor üldse ei meeldinud, olid grupist kõige halvema tujuga ja kõige agressiivsemad.

Psühholoogide sõnul võib põhjus olla selles, et mustast huumorist aru saamine eeldab rohkem ajugümnastikat.