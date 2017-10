Aplombiga saabunud Vanemuise primadonna Anna Altleis suri Pariisis hüljatu ja kibestununa

Harry Heisler raputas igaveseks kodumaa tolmu oma jalgadelt ja kadus. Anna koos tütrega jäi maha. Samasse aega langes ka kriisi haripunkt teatris.

Aplombiga saabutud, aplombiga lahkutud

Vanemuises vahetusid üksteise järel näitejuhid ja direktorid. Teatri maine langes pidevalt. Tänu väikekodanlastest juhatuse liikmete survele hakkas võimust võtma operett. Anna aga laulda ei osanud. Ta jäi küll draamatrupi koosseisu, kuid üha enam ilmnesid temas primadonna halvimad iseloomuomadused. Kuni kõik kulmineerus 1925. aasta algul. Kaasnäitleja Leopold Hansen on seda kirjeldanud oma mälestusteraamatus:

«Üks hea meesnäitleja (Rudolf Ratassepp) oli kord Mülleri «Leegi» etendusel lavale minnes öelnud: «Tulge nüüd, poisid, ja vaadake, mis ma teen!» Ja mis ta tegi? Hoidis naiskangelast voodis kinni kauem kui näidendis lubatud ja juhi poolt ette nähtud…

Sellest väikesest naljakesest keset dramaatilist stseeni sai hiiglaskandaal, mis põhjustas palju juhatuse ja teatritoimkonna ühiseid koosolekuid, juurdlusi ja arutusi ja paiskas repertuaari segi mõneks heaks ajaks… Ja lõppeski draamatrupile suure löögiga, sest selles kodusõjas läks jäädavalt Vanemuisele kaotsi ta hiilgeaja ületamatu lavajõud Anna Altleis /…/

Sõitsime kord esimehe Kriisaga näitlejanna poole koju, et teda kuidagi teatrile tagasi võita, ent asjata. Olime taas õndsa Wiera ajastus, kus primadonnale pidi tehtama kanossa-rännakuid. «Nii häbistatuna oma ülesande täitmisel publiku silma all» ei võivat tema enam selle isikuga koos töötada. Lõppes siis nõnda, et lahkusid mõlemad: proua 1925 enesetäiendamise tähe all välismaale, tingimuseks Vanemuisesse tagasitulek, ja süüdlasele ei pikendatud kevadel enam lepingut.»

Kahe aastaga unustati ta täielikult

Anna Altleis sõitis tütrega välismaale. Ta peatus Saksa teatri tundmaõppimiseks Saksamaal, sõitis sealt edasi Belgiasse, kus peatus mõni aeg Brüsselis ja jõudis siis Pariisi. Režii õppimiseks astus Pariisis teatrikooli ja kasutas võimalust parimates teatrites käia proovidel ja etendustel. Peale selle reisis veel Itaalias, Hispaanias, Portugalis.

Prantsusmaal Anna aga haigestus ja oli sunnitud kuid lamama haiglas. Vahepeal sai Vanemuise stipendiumi aeg läbi. 1927. aasta detsembris reisis Altleis kodumaale tagasi.

Nüüd selgus halvim. Teater oli ta unustanud. Veel rohkem – Vanemuisesse oli üle tulnud Draamateater, üleöö oli näitlejaid ülekülluses. See oli Annale nii raske ja ootamatu löök, et ta veel aastaid hiljem sellest ühes oma kirjas pihtis: «Esimest korda välismaalt oma õppereisilt tagasi sõites kodumaale, ei võtnud hra Mettus, kes oli vahepääl «Vanemuise» näitejuhiks saanud, mind enam tagasi oma kohapääle, ettekääne all, et ta minu võimeid ei tunne. Mina, kes olin «Vanemuises» 18 aastat järgi mööda ja algusest pääle kui esimene jõud töötanud, ainuüksi naisnäitlejaist kõige kõrgemat palka saades, iga aastased ülemaalised ringreisud kaasa teinud, olin nüüd korraga oma õppereisilt tagasi tulles, kuhu «Vanemuine» oli mind komandeerinud, nii tundmatuks ja rumalaks saanud, kelle võimeid hr Mettus ei tunnud ja vääriliseks ei arvanud isegi proovimängule võtta, kui temalt seda palusin. Igasuguste inetute ettekäänete all püüdis ta mind asjaajaja Stukisega kõrvalda. Välismaal olin kõik oma isikliku varanduse pidanud ära kulutama, sellepärast et asjaajaja Stukis ei arvanud hääks järele saata mulle määratud toetust. Teistele oli ta ette valetanud, et raha juba ammu mulle välja saadetud on, isegi välja saadetud raha arved oli lasknud raamatutesse sisse kanda, kuna minu nõuetele ta ei vastanudki. Alles siis kui hakkasin välismaalt tutvade kaudu «Vanemuisest» järele pärima, saatis Stukis mulle kirja, et: ««Vanemuine» ei võlgne Teile midagi.» Näitejuht Mettuses oli ta enesele toetaja sõbra leidnud, olgugi et viimane mind isiklikult ei tunnud.» 26. mail 1927 kirjutas ta sellest ülekohtust ka Artur Adsonile, kes tol ajal oli Näitekunsti Sihtkapitali valitsuse esimees: «Ma olen täiesti keeletu, ma ei oska enam nende inimeste üle, kes praegu «Vanemuise» üle valitsevad, ega nende tegevuse üle sõnu leida.»