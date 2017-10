Transseksuaal kulutas milljon dollarit, et näha välja nagu Barbie

35-aastane Nikki Exotika teadis kõigest kahe-aastaselt, et on teistest erinev. Peale transseksuaalide baari külastamist, avastas ta tee naiseks olemiseni. Nüüdseks on Nikki kulutanud hämmastavad miljon dollarit selleks, et näha välja nagu Barbie nukk. Kas tal on see õnnestunud?