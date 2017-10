Naine, kes öösel karjub see päeval ei vingu - on lingammassaaži koolitaja Epp Kärsini kuldne mõttetera. Ta on naine, kes aidanud viimase paari aastaga tuua armastus tagasi tuhandetesse paarisuhetesse. Mis on Epu fenome, et tema intiimkoolitusi tahetakse massiliselt isegi üle lahe Soomes? Seda käis uurimas Keili Sükijainen.