Miks üksteisele närvidele käimine on tegelikult hea suhte märk?

Siin on mõned põhjused, miks üksteisele närvidele käimine võib olla positiivne.

Ärritust tekitav käitumine on märk sellest, et tuntakse ennast üksteise seltskonnas mugavalt. Suhte alguses näeme väga suurt vaeva, et käituda korralikult ja meeldivalt, kuid mida aeg edasi, seda rohkem laseme n-ö rihma lõdvemaks ning sellega kaasnevad ka tegevused või käitumine, mis võib üksteist häirida, kirjutab Time. Samal ajal on see ka märk, et olete jõudnud tõsisesse suhtesse ning tunnete end üksteise seltsis mugavalt ja hästi.

See on aga ka märk sellest, et te me ei tunne end liiga mugavalt. Ehk teisisõnu see tähendab, et kui midagi ikka väga käib närvidele, siis võib see eskaleeruda konfliktiks. See võib aga olla hoopis hea, sest suure tõenäosusega viib see ka sel juhul konflikti lahenduseni.

Ehk teisisõnu see tähendab, et kui midagi ikka väga käib närvidele, siis võib see eskaleeruda konfliktiks. See võib aga olla hoopis hea, sest suure tõenäosusega viib see ka sel juhul konflikti lahenduseni. Närvidele käimine võib aidata kaasa suhte arengule. Näiteks miski, mis ajab närvi, võib viidata mõnele suuremale ja tähtsamatele probleemile suhtes. Kui su partner jääb kogu aeg hiljaks, tähendab see seda, et ta pikemas perspektiivis on see vastutustundetu. See aga aitab tuvastada juba suurema probleemi ja see lahendada.

Vahel on millegi närvidele käimine lihtsalt midagi, millega tuleb leppida, kuid teinekord võib see olla võimas katalüsaator positiivsetele muutustele. Seega me ei peaks iga hinna eest partneri puudusi likvideerima, vaid neist õppima. Märk, et meid miski ärritab, tähendab ka seda, et oleme elus, meil on emotsioonid ja et asjad võivad alati olla paremad, kui nad on.